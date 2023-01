Asus Vivobook 15: il prezzo è crollato di 150 euro (Amazon)

Crollo di prezzo a sorpresa per l’Asus Vivobook 15, uno dei PC non solo più eleganti ma anche col migliore rapporto qualità-prezzo attualmente disponibili sul mercato. Ed è proprio per questo motivo che troviamo inspiegabile lo sconto di 150 euro che Amazon ha scelto di applicare su un notebook dall’interessantissima scheda tecnica: solo per oggi l’eccellente Vivobook 15 è in offerta a 599 euro, invece del prezzo consigliato al pubblico pari a 749 euro.

Asus Vivobook 15 è il portatile ideale per affrontare i carichi di lavoro più impegnativi, senza rinunciare a un design di primissimo livello e a una cura maniacale dei dettagli, anche dal punto di vista dell’igiene.

Vivobook 15: configurazione al top

Il modello protagonista dell’offerta del giorno è un ASUS Vivobook 15 con processore Intel i5 di dodicesima generazione, un’unità SSD di 512 GB e 8 GB di RAM. A completare un hardware già di suo importante è la scheda video Iris Xe di Intel. A bordo troviamo inoltre preinstallato Windows 11, ultima versione del sistema operativo Microsoft, in grado di assicurare un’esperienza completamente nuova rispetto a Windows 10.

Un altro punto di forza del modello Vivovook F1502 risiede nella dissipazione del calore, che qui raggiunge un livello altissimo grazie alla nuova ventola IceBlades in grado di accelerare in maniera significativa il trasferimento del calore. Impossibile poi non citare lo speciale trattamento della superficie ASUS Antibacterial Guard in grado di assicurare l’inibizione della crescita dei batteri del 99% durante la giornata, garantendoti così una superficie del computer sempre pulita e igienizzata.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sull’Asus Vivobook 15 per approfittare dello sconto di 150 euro e pagarlo soli 599 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.