Asus Vivobook 16: il notebook PIU' DESIDERATO è in PROMO SPECIALE

Si tratta dell'Asus Vivobook 16, oggi disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Asus Vivobook 16: tutte le specifiche tecniche

L’Asus Vivobook 16 è un pc portatile adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di display NanoEdge nitido con cornici sottili ed ampi angoli di visione, ed in più è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu riducendo il rischio di affaticamento degli occhi.

La cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, mentre la retroilluminazione della tastiera in italiano è perfetta per lavorare anche in ambienti scarsamente illuminati senza nessun problema.

Potrai affrontare con facilità ogni attività quotidiana con il Processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U. Inoltre il notebook dispone di una scheda grafica Intel Iris Xe, oltre a 16GB di RAM e SSD PCIE da 1TB per archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto multimediale.

Anche la sicurezza è garantita grazie alla tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus che inibisce la proliferazione di virus e batteri dalla superficie del Notebook, garantendo una pulizia costante e un utilizzo senza preoccupazioni.

L'Asus Vivobook 16 è disponibile su Amazon a soli 849 euro con uno sconto conveniente del 6%.

