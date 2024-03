ASUS VIVOBOOK: ecco l'offerta IMPERDIBILE di Amazon

Capita spesso e volentieri di avere la necessità di un dispositivo che ci permetta, anche in mobilità e in qualsiasi condizione, di continuare senza problemi i nostri progetti lavorativi, in assenza del PC dell’ufficio o del PC desktop di casa. Alla luce di questa necessità Amazon ha quindi ben pensato di proporti ASUS Vivobook 16X in offerta al sensazionale prezzo di soli 1199 euro, con un ottimo 8% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Vivobook: il top per la tua produttività

Il fiore all’occhiello in questo caso è rappresentato senz’ombra di dubbio dal suo display WUXGA, che presenta l’incredibile formato in 16:10 e un’altissima definizione, grazie al quale potrai seguire senza problemi i tuoi progetti di lavoro anche da remoto. Grazie all’ottima definizione avrai inoltre la possibilità di goderti film e serie TV al meglio delle tue possibilità sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, AppleTV+, Disney Plus e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli.

Molto apprezzata la frequenza d’aggiornamento da ben 120 Hz, che supera di gran lunga la maggior parte dei modelli attualmente presenti sul mercato, garantendo il massimo della fluidità e dinamicità possibile.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo ASUS Vivobook 16X risiede sicuramente nel suo processore Intel Core di 12° generazione i7-1265OH, che ti permette di avere prestazioni davvero sensazionali e formidabili: potrai quindi avviare qualsiasi programma, anche quelli più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta, soprattutto abbinato alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050.

Per non parlare poi dell’SSD da ben 1 GB di memoria libera, che ti consente di catalogare al suo interno foto, video ed eventuali file di lavoro senza problemi, con una notevole velocità in scrittura e in lettura.

A poco più di 1100 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook portatili attualmente in circolazione, con cui potrai sia lavorare che guardare film e serie TV al meglio delle tue possibilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo ASUS Vivobook 16X in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

