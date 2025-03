ASUS Vivobook Go 15 a 150€ in meno: promozione schock solo su Amazon

È il momento giusto di acquistare un pc portatile di ultima generazione ad un prezzo davvero stracciato! Stiamo parlando dell’ASUS Vivobook Go 15, oggi disponibile su Amazon a soli 499 euro con un super sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Si tratta di un’opportunità speciale da non farsi scappare!

ASUS Vivobook Go 15: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’ASUS Vivobook Go 15 è un pc portatile all’avanguardia perfetto sia da portare in ufficio che da utilizzare per il tuo intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto è dotato del nuovissimo processore AMD Ryzen 5 7520U, unito ad una scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics, che offre prestazioni eccellenti in ogni settore così da poter svolgere qualsiasi operazione in maniera più fluida ed efficiente che mai.

Allo stesso tempo, ha una RAM da 16 GB e una SSD PCIE da 512 GB che permettono di archiviare un’enorme quantità di dati e contenuti nella massima velocità e sicurezza.

Il design non è da meno grazie ad una tastiera in italiano full-size con una lunga corsa dei tasti che assicura una digitazione comoda e precisa, mentre il grande pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo offre un controllo del cursore fluido e preciso.

Per finire, il display NanoEdge dai bordi sottili vanta un rapporto schermo-corpo dell’84% per garantire una visualizzazione sempre impeccabile per quanto riguarda tutti i tuoi contenuti multimediali.

