Asus Vivobook Go 15 a PREZZO MAI VISTO: ancora per POCO su Amazon

Il notebook che sognavi da sempre, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, ora è in svendita su Amazon! Parliamo dell’Asus Vivobook Go 15, al momento disponibile a soli 449 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è limitata nel tempo quindi cogli questo affare al volo!

Asus Vivobook Go 15: specifiche tecniche e funzionalità

L’Asus Vivobook Go 15 è un pc portatile top di gamma, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

È ultra portatile e leggero con display NanoEdge dai bordi sottili: nello specifico il rapporto schermo-corpo è del 84% e il peso è di soli 1,57 kg. In più è dotato di una cerniera ruotabile a 180° e di un tasto Enter giallo brillante per aumentare la tua produttività e condividere facilmente contenuti e idee.

Il dispositivo garantisce prestazioni ottimali grazie al Processore AMD Ryzen 3 7320U, alla scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics, alla RAM da 8GB e alla SSD PCIE da 512GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Il pc dispone di una tastiera in italiano full-size con una lunga corsa dei tasti che assicura una digitazione comoda e precisa, e di un grande pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo che offre un controllo del cursore fluido e preciso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.