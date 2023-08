ASUS Vivobook Go 15 in SUPER OFFERTA: corri ad acquistarlo

Oggi ti voglio consigliare un ottimo notebook che migliorerà la tua produttività sotto ogni aspetto. Il notebook in questione è l’ASUS Vivobook Go 15, solo per poche ore in SUPER OFFERTA a 629,99€ su Amazon, uno sconto del 10% rispetto al prezzo originale di 699€.

Produttività e versatilità al top grazie all’ASUS Vivobook Go 15

Portatile e compatto, con un peso di soli 1,57kg, l’ASUS Vivobook Go 15 è perfetto per chi vuole essere produttivo ovunque si trovi. Grazie alla sua cerniera lay-flat a 180°, puoi adattare il tuo spazio di lavoro a qualsiasi situazione. Inoltre, la webcam è dotata di uno sportellino integrato per proteggere la tua privacy.

La tastiera full-size con una lunga corsa dei tasti ti assicura una digitazione comoda e precisa. Inoltre, il pad multitouch da 6 pollici con tecnologia di proiezione del palmo offre un controllo del cursore fluido e preciso.

Il laptop è alimentato dal processore AMD Ryzen 5 7520U, dotato di 8GB di RAM DDR4, 512GB di spazio di archiviazione e scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics. Grazie a tutto ciò, potrai svolgere qualsiasi tipo di attività senza problemi.

L’ASUS Vivobook Go 15 supporta anche la ricarica rapida, grazie alla quale potrai ricaricare la batteria fino al 60% in soli 49 minuti. Insomma, non dovrai preoccuparti dell’autonomia.

Grazie alla collaborazione con gli esperti audio di Dirac, fornitore di soluzioni audio professionali, il sistema audio del laptop offre un’ottima esperienza sonora, con un suono cristallino e avvolgente.

L’ASUS Vivobook Go 15 è dotato di diverse porte, tra cui una porta USB-C 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato, grazie alle quali non dovrai acquistare un adattatore per collegare i tuoi dispositivi al laptop.

Infine, il Vivobook Go 15 supporta il WiFi 6E (802.11ax), per una connessione fluida e veloce.

Non perdere questa incredibile occasione e corri ad acquistare l’ASUS Vivobook Go 15 al PREZZO BOMBA di 629,99€.

