ASUS Vivobook Go 15: leggero, potente e ora scontato del 20% su Amazon

Se cerchi un notebook leggero, potente e conveniente, l’ASUS Vivobook Go 15 E1504FA è una scelta che non puoi lasciarti sfuggire. Questo dispositivo si distingue per il suo eccellente equilibrio tra prestazioni e portabilità, ora disponibile a un prezzo imbattibile grazie a uno sconto del 20% su Amazon, portandolo a soli 519 euro rispetto al prezzo di listino di 649 euro.

ASUS Vivobook Go 15: caratteristiche tecniche

Sotto la scocca di ASUS Vivobook Go 15 troviamo un processore AMD Ryzen 5 7520U con grafica integrata AMD Radeon, una combinazione che assicura fluidità nelle attività quotidiane e nel multitasking. A completare il quadro ci sono 16 GB di RAM LPDDR5 e un veloce SSD PCIe da 512 GB, che garantiscono avvii rapidi e ampio spazio per file e applicazioni.

Con un peso di appena 1,63 kg, l’ASUS Vivobook Go 15 è perfetto per chi è sempre in movimento. Il suo display NanoEdge da 15,6 pollici Full HD non solo offre una qualità visiva straordinaria, ma grazie alla cornice sottile e al trattamento anti-riflesso, garantisce un’esperienza immersiva con un rapporto schermo-corpo dell’84%. La cerniera che ruota fino a 180 gradi aggiunge un tocco di praticità, rendendo la condivisione di contenuti un gioco da ragazzi.

L’ASUS Vivobook Go 15 non delude nemmeno sul fronte della connettività. Dotato di Wi-Fi 6 e Bluetooth, include anche una serie di porte utili, tra cui USB 2.0 e HDMI, per garantire la massima compatibilità con le periferiche esterne. Il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato completa l’offerta, fornendo un’esperienza d’uso moderna e intuitiva.

Questo laptop è pensato per accompagnarti nelle lunghe sessioni di lavoro o studio, grazie a una tastiera full-size in italiano progettata per il massimo comfort e a un touchpad multitouch da 6 pollici con rilevamento del palmo per una precisione ottimale. La batteria da 42 Wh offre un’autonomia sufficiente per affrontare una giornata intera, rendendolo un compagno affidabile in ogni situazione.

Un’offerta da non perdere

Acquistare un laptop con queste caratteristiche a un prezzo così competitivo è un’opportunità rara. Grazie allo sconto del 20%, l’ASUS Vivobook Go 15 E1504FA diventa una scelta irresistibile per chi cerca un dispositivo versatile e performante. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a soli 519 euro: un investimento che ti garantirà produttività e intrattenimento di alto livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.