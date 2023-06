ASUS Vivobook Go, il prezzo va sempre più giu! Risparmio top garantito!

ASUS Vivobook Go E510MA#B0BSH3V1TZ, che da ora chiameremo solamente ASUS Vivobook Go, è un laptop della famosa azienda taiwanese dalle caratteristiche tecnologiche molto interessanti, e cosa assolutamente di grandissima importanza, con un rapporto qualità prezzo strepitoso! è ideale per chi cerca un dispositivo portatile e affidabile per svolgere le attività quotidiane, un tutto fare decisamente affidabile e accessibile capace di soddisfare tutte le tipologie di utenti. Amazon oggi lo propone con un taglio di prezzo top, un MENO 25% che ci permette di risparmiare ben 100 euro. Mettetelo ora nel carrello Amazon e lo pagherete solo 299 euro!

C’è tutto quello che serve

Il cuore di ASUS Vivobook Go è un processore Intel Celeron, che offre tanta potenza per le attività quotidiane. In aggiunta, il laptop dispone di 4 GB di RAM DDR4, che garantiscono una decisa reattività del sistema. Anche lo storage non è male, con un hard disk da 128 GB eMMC. Nonostante non sia dotato di SSD, il laptop si avvia rapidamente e gestisce e i programmi in modo efficiente. Un plauso quindi agli ingegneri che dovendo contenere i costi non hanno sacrificato potenza e qualità!

Lo schermo da 15,6 pollici ha una risoluzione di 1366×768 pixel e utilizza la tecnologia ASUS Splendid che permette di regolare i colori in base alle proprie preferenze. Il display è di ottima qualità e offre un’esperienza visiva di alto livello, con tanto dettaglio, colori accesi e ampio angolo di visione.

Un dettaglio importante è la rumorosità: ASUS Vivobook Go ha un design senza ventole che mantiene bassi i livelli di rumore e garantisce una maggiore durata della batteria.

ASUS Vivobook Go ha anche diverse funzionalità che ne migliorano la praticità e la sicurezza, come la tastiera ergonomica con tastierino numerico, il touchpad di precisione con supporto ai gesti multi-touch, la webcam HD con microfono integrato, gli altoparlanti stereo con tecnologia ASUS SonicMaster, le porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e Type-C, la porta HDMI 1.4, lo slot per schede microSD e il jack audio combinato.

Potente, versatile ed economico, ASUS Vivobook Go è un laptop per tutti i giorni da non lasciarsi scappare, soprattutto se Amazon ci fa risparmiare 100 euro!

