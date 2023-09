ASUS Vivobook: il notebook PERFETTO in offerta su Amazon

Che sia per lavoro o anche per semplici impegni di studio universitario, al giorno d’oggi avere un notebook con sé, soprattutto in viaggio, è diventato praticamente essenziale. È proprio sulla base di questo bisogno che Amazon ha recentemente ben pensato di proporti il notebook ASUS Vivobook Pro 16 in offerta all’incredibile prezzo di soli 1599 euro, con ben 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa ASUS.

ASUS Vivobook: il notebook disegnato su di te

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, il Vivobook esce nella sua colorazione Argento, davvero elegante e perfetta per ogni stile. Il processore è senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza su cui ASUS ha maggiormente scommesso nella realizzazione di questo notebook: parliamo infatti di una CPU Intel Core Serie H di 13° generazione. Grazie a questo processore non avrai nessun problema nell’eseguire anche i software più pesanti, come possono essere per esempio i programmi di fotoritocco o di videoediting, come Photoshop e Premiere.

Si tratta di un notebook davvero perfetto nel caso in cui tu sia un creator per i principali social network, e hai dunque la necessità di editare in maniera semplice e veloce i tuoi video: avrai tutta la potenza che ti serve. La potenza del processore viene ulteriormente amplificata dalla scheda grafica NVIDIA 4050 con 6GB dedicati, perfetta anche nel caso in cui tu sia un videogiocatore.

Davvero sbalorditivo lo spazio di archiviazione in questo caso: parliamo infatti di un SSD da ben 1 TB di memoria disponibile, all’interno del quale potrai catalogare tutte le tue foto, video e i tuoi documenti di lavoro senza alcun tipo di problema o pensiero.

Il notebook esce con una configurazione preinstallata con Windows 11 Home, per cui non avrai nessun problema di licenze da attivare e quant’altro.

Insomma, a poco più di 1500 euro hai la possibilità di accaparrarti un notebook perfetto come tuo compagno di lavoro o di studi, grazie al quale riuscirai a portare avanti qualsiasi progetto in mobilità: ecco alcuni dei motivi per i quali ti suggeriamo di acquistare il prima possibile questo ASUS Vivobook in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.