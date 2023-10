ASUS Vivobook S 14: a questo prezzo non lo trovi più!

ASUS Vivobook S 14 K3402ZA#B0BSH3Y66P, è un ottimo Notebook da 14″ Anti-Glare, processore Intel Core 12ma gen i5-12500, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, sistema operativo Windows 11 Home, colore Grigio. Un modello molto duttile, che ben si presta a tutti gli utilizzi: dal lavoro al gaming, passando per la visione streaming. Oggi il prezzo è crollato dell’8% e puoi aggiudicartelo a soli 599 euro! Un’occasione che non sappiamo se ricapiterà.

Notebook Asus Vivobook S 14: le caratteristiche

ASUS Vivobook S 14 K3402ZA#B0BSH3Y66P è un ottimo Notebook, che vanta un ampio display NanoEdge 16:10 da 2,5K2 il quale offre immagini pixel perfette. Questo luminoso display fino a 400 nit che copre il 100% della gamma di colori sRGB per colori vividi. Offre prestazioni eccezionali, grazie al processore Intel Core 12ma generazione i5-12500, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe. Ma anche l’audio è straordinario: il sistema audio Dolby Atmos è alimentato da un amplificatore intelligente. Quindi non avrai bisogno di casse esterne quando guarderai film, serie tv, eventi sportivi o ti troverai in videcall.

Monta Microsoft Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più. Per un multitasking agevolato, sia nel tempo libero che durante il lavoro o il gaming. Avrai la garanzia di un marchio come ASUS che da anni produce e immette sul mercato portatili straordinari a prezzi contenuti.

