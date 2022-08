Asus VivoBook S14: ecco un'offerta da non perdere

Ecco un’interessante offerta su un notebook molto versatile e potente. Se state cercando un nuovo portatile per il vostro lavoro, che sia costruito con materiali di qualità e che sia tanto potente quanto leggero per essere trasportato ovunque, approfittate di questo sconto sull’Asus VivoBook S14 che su Amazon è scontato a soli 649,00 €. Uno sconto del 20% che rende questo notebook irresistibile. Correte.

Leggero, potente e raffinato

Questo è un notebook rivestito completamente in alluminio, alta qualità di costruzione e maggiore affidabilità per essere trasportato ovunque. Una volta aperto, noterete il bellissimo display da 14″ con tecnologia NanoEdge dai bordi sottili, è un pannello FHD abbastanza luminoso per questa categoria. Sulla tastiera è posto il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale. Le connettività sono: porte I/O inclusi lettore micro SD e porta USB 3.2 Type-A. Inoltre in dotazione c’è una webcam interna con risoluzioneHD 720p. Le prestazioni all’avanguardia grazie al Processore Intel Core di Undicesima generazione i5-1135G7, la scheda grafica integrata Intel Iris Xe, RAM da 8GB, SSD PCIE da 512GB e certificazione della piattaforma Intel EVO per il rispetto di rigorosi standard di settore, il tutto in un telaio davvero sottile e leggero.

Il sistema operativo Windows 11, completamente reinventato e semplificato per garantire una nuova esperienza di connessione istantanea, è ormai online da diversi mesi e non presenta alcun bag. Questo notebook è perfetto per tutti coloro che cercano la produttività e la versatilità in un notebook all’avanguardia, adatto al multitasking produttivo, all’editing multimediale, ma anche al gaming occasionale, Non fatevi sfuggire questa fantastica offerta su Amazon per quanto riguarda l’Asus VivoBook S14 che porta il suo prezzo a soli 649,00 €. Uno sconto pari al 20%. Inoltre, vi ricordiamo della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati; che vi consente di dormire sogni tranquilli. infatti avete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso del prodotto acquistato.

