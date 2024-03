ASUS Zenbook 14: oggi lo sconto Amazon è di quelli grossi! E il prezzo crolla!

ASUS Zenbook 14 è un laptop elegante e potente che unisce design raffinato, prestazioni al top garantite da una componentistica eccellente e anche una portabilità da non sottovalutare visto le sue dimensioni contenute. Stiamo parlando di un portatile Asus, un’azienda che da sempre ha come obiettivo qualità senza compromessi, di conseguenza il maxi sconto proposto oggi da Amazon è davvero impossibile da rifiutare: MENO 30%, che si traduce in un risparmio secco sul prezzo di listino di 300 euro. Se ieri costava 1000 euro oggi ASUS Zenbook 14 (modello UX3402ZA#B0BSH3SWR5) possiamo acquistarlo per 700 euro!

Prestazioni al top

ASUS Zenbook 14 presenta una scocca sottile e leggera in alluminio spazzolato che conferisce al dispositivo un look elegante e sofisticato. Dimensioni e peso estremamente contenuti: è decisamente sottile solo 16,9 mm e molto leggero 1,39 kg. A tutto vantaggio delle portabilità quindi.

Le specifiche tecniche di ASUS Zenbook 14 sono anch’esse impressionanti. Al suo interno, questo laptop ospita un processore Intel Core di dodicesima generazione i5, che garantisce prestazioni elevate e una reattività fluida per ogni tipo di applicazioni, anche quelle più pesante. La memoria RAM di 8 GB DDR5 assicura che il laptop possa gestire agevolmente ogni tipo di task, mentre lo storage SSD interno da 512 giga offre ampio spazio per archiviare file, documenti, foto e video.

Il monitor è il fiore all’occhiello di ASUS Zenbook 14. Il display è un NanoEdge 16:10 da 2,5K di risoluzione che offre immagini pixel perfette. Inoltre il luminoso display fino a 400 nit copre il 100% della gamma di colori sRGB. Le cornici sottili creano poi un ottimo rapporto schermo/corpo per un’esperienza visiva più coinvolgente.

Le prestazioni audio di ASUS Zenbook 14 sono garantite dai diffusori Harman Kardon integrati, che offrono un suono ricco e coinvolgente per la riproduzione di musica, filmati e giochi. La tastiera retroilluminata offre una digitazione confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il touchpad di precisione consente un controllo fluido e preciso delle operazioni.

ASUS Zenbook 14 super scontato MENO 30%! Cosa aspettate a comprarlo?

