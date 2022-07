Asus ZenBook 14 OLED: il vostro nuovo alleato

Asus è nata sul mercato come un’azienda che produceva dispositivi economici. Dopo diversi anni di vendita sul mercato, adesso si è affermata nel settore notebook e smartphone. Infatti, ora i suoi prodotti sono tra i più ricercati con il miglior rapporto qualità-prezzo. Se state cercando un nuovo laptop per il vostro lavoro o tempo libero, ma non volete spendere una barca di soldi, non perdete questa fantastica offerta su Amazon che Sconta l’Asus ZenBook 14 OLED a soli 699,00 €. Uno sconto pari al 13%.

Il computer portatile che stavate cercando

Spesso la gente se pensa a un laptop leggero e potente, la scelta ricade su un dispositivo di casa Apple. Tuttavia, il panorama di PC portatili Windows è molto ampio ed è pieno di alternative concrete al MacBook Air. Esempio è l‘Asus ZenBook 14 OLED. Questo laptop è super leggero e compatto, nello zaino vi dimenticherete anche di averlo. È costruito con buoni materiali ed è abbastanza solido per essere trasportato ovunque voi andiate. Il comparto hardware vi garantisce prestazioni per qualsiasi situazione di utilizzo, anche piccole sessioni di Gaming. Merito del processore AMD Ryzen 5 5500U, la scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics e gli 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. Questo device è dotato di un bellissimo display FHD Glossy con tecnologia OLED che fornisce una grafica eccezionalmente, dettagliata e realistica. C’è un tastierino numerico, il NumberPad, integrato nel mouse pad e la tastiera retroilluminata ha un design edge-to-edge.

Insomma, ad un prezzo di soli 699,00 €, potete avere un laptop super leggero e potente per tutte le situazioni di lavoro e svago della vostra vita. Nello store di Amazon sono rimasti solo pochissimi pezzi a questo prezzo, quindi affrettatevi prima che l’Asus ZenBook 14 OLED vada a sold-out con questo sconto. Inoltre, ci teniamo a ricordarvi della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Un motivo in più per non farsi scappare questa occasione.

