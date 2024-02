Asus Zenbook 15 OLED, la qualità si paga... MENO 100 euro!

Asus Zenbook 15 OLED è un laptop elegante e potente che si distingue per la sua combinazione di prestazioni elevate e un display OLED dai colori eccezionali. Questo portatile di fascia alta è progettato per i professionisti e gli utenti che desiderano un dispositivo affidabile e capace di gestire compiti intensivi, come la foto e il video editing, la progettazione grafica, il lavoro multitasking e il gaming non troppo impegnativo. Lo sconto proposto oggi da Amazon? Ben 100 euro in meno! Da 999 euro Asus Zenbook 15 OLED passa a 899 euro! Asus è sinonimo di qualità, l’offerta è davvero eccezionale!

Ottimo in tutto!

Asus Zenbook 15 OLED presenta un telaio sottile e leggero in alluminio (con un peso di soli 1,4 kg e uno spessore di 14,9 mm), con linee eleganti e finiture raffinate che conferiscono un aspetto sofisticato ed elegante. Il display OLED Nano Edge da 15,6 pollici con risoluzione 2,8K offre colori vividi e contrasti profondi, consentendo di godere di immagini e video molto nitidi e dettagliati. Molto particolare è la possibilità di aprire il portatile a 180°, comoda cerniera lay-flat. Non possiamo poi dimenticare la fedeltà cromatica del display conforme agli standard grazie alla certificazione PANTONE Validated, oltre ad essere certificato TÜV Rheinland per la cura degli occhi.

Sotto il cofano, Asus Zenbook 15 OLED è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 5700U, che garantisce prestazioni veloci e efficienti per consentire di affrontare senza problemi le attività più impegnative. La velocissima memoria RAM 16 GB DDR5 e lo spazioso SSD da 512 GB assicurano un’esperienza di gioco fluida, reattiva e appagante, permettendo di eseguire più applicazioni contemporaneamente e di archiviare una vasta gamma di file e dati.

Lato connettività siamo al top: Asus Zenbook 15 OLED è dotato di numerose porte e connettività, tra cui USB-A, USB-C, HDMI e un lettore di schede SD, che consentono di collegare facilmente dispositivi esterni e accessori. Inoltre, la connettività Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 garantiscono una connessione veloce e affidabile a reti wireless e dispositivi compatibili.

Davvero un laptop eccezionale questo Asus Zenbook 15 OLED. La possibilità di risparmiare ben 100 euro con questa sontuosa offerta Amazon è davvero qualcosa da non sottovalutare!

