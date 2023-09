Asus Zenbook: notebook DEFINITIVO in sconto di 200€ con L'OFFERTA di Amazon

Asus è un’azienda leader nel settore della tecnologia e in particolar modo nel campo dell’informatica. I suoi prodotti e i suoi devices sono da sempre tra i migliori sulla piazza: caratterizzati da una solidità e affidabilità davvero senza precedenti che hanno reso Asus uno dei brand più amati e utilizzati da tutti gli appassionati e non solo. Per questo motivo vi segnaliamo un’interessante offerta proposta in questo momento da Amazon, in cui l’Asus Zenbook viene scontato del 18% per un prezzo finale di 899,00€ a fronte dei 1099,00€ iniziali.

Il notebook di Asus è attualmente in sconto del 18% su Amazon!

Lo Zenbook di Asus è un Notebook in alluminio con display da 14 pollici, luminoso, nitido e a basso consumo energetico con cerniera ErgoLift progettata per inclinare automaticamente la tastiera verso la posizione di digitazione più comoda. Dotato di un sistema audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti audio di Harman Kardon questo Notebook garantisce un suono potente, coinvolgente e cristallino.

Potenza impressionante garantita dal Processore AMD Ryzen 7 7730U con 16GB di RAM e grafica AMD Radeon, un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce che soddisferà tutte le vostre esigenze di archiviazione e avrete a disposizione l’ultimo WiFi 6E con la tecnologia ASUS Intelligent Performance, il vostro Notebook potrà funzionare ad alte prestazioni per tutto il tempo necessario. Si tratta di un device perfetto per chi cerca potenza ed eleganza in un Notebook dalla massima portabilità per un utilizzo quotidiano e professionale. Uno sconto da non lasciarsi scappare per caratteristiche simili.

E dunque, lo Zenbook di Asus è attualmente in sconto del 18% su Amazon per un prezzo finale di 899,00€, ben 200 euro di sconto su un prodotto di assoluta qualità e affidabilità. Non perdete questa grande occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.