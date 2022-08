Asus ZenBook OLED da 13": il laptop perfetto per chi viaggia molto

Asus è nata come un’azienda che costruiva prodotti tech economici, pian piano però è riuscita a conquistare la fiducia dei suoi clienti posizionandosi sul mercato e guadagnando una fetta di essa. Oggi, dopo anni di successi nella vendita di computer ed accessori tech, Asus è leader nel settore ed è famosa per costruire portatili con un buon rapporto qualità – prezzo. Questa azienda ha creato diverse famiglie di notebook, ognuna pensata ad una categoria specifica di utenti. Per esempio c’è la famiglia ROG dedicata al mondo del gaming e la famiglia ProArt studiata specificamente per i professionisti del mondo creativo. Oggi vi vogliamo parlare di un laptop che è ultra leggero e compatto che è in offerta su Amazon, stiamo parlando dell’Asus ZenBook OLED da 13″ che adesso costa solo 699,00 €. Questo portatile è perfetto per chi viaggia molto e cerca un dispositivo windows con altre prestazioni, ma in un corpo compatto.

Asus ZenBook 13″ OLED: l’offerta che non ti aspettavi

Vi abbiamo detto che l’Asus ZenBook 13″ OLED racchiude molta potenza in un corpo piccolo, quindi adesso ci spieghiamo meglio elencandovi di seguito quelle che sono le sue caratteristiche principali:

Display FHD Glossy con tecnologia OLED e un’ottima luminosità;

Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad;

Cerniera ErgoLift con alzata ergonomica e tastiera retroilluminata;

Processore AMD Ryzen 5 5500U;

Scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics;

8GB di RAM e SSD PCIE da 512GB;

Noi usiamo questo laptop ormai da 2 mesi e ce lo portiamo sempre in giro quando viaggiamo con il treno o con l’aereo, l’Asus ZenBook OLED ha un bel design e anche se compatto è resistente per poter affrontare tutti i vostri viaggi. Perfetto per chi cerca prestazioni all’avanguardia e massima portabilità in un Notebook moderno che semplifica il lavoro in multitasking, la produttività e l’intrattenimento. Approfittate subito di questa offerta su Amazon ed acquistatelo a soli 699,00 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.