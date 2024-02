ASUS Zenfone 10: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Hai bisogno di mandare in pensione il tuo smartphone dopo anni e anni di utilizzo continuo, soprattutto a causa della batteria usurata che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo? Non ti preoccupare, ci pensa Amazon proponendoti ASUS Zenfone 10 in offerta al sensazionale prezzo di soli 654 euro, con un ottimo 10% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo smartphone, rappresentato dal suo schermo AMOLED da ben 5.9 pollici di diagonale che ti permette di avere un perfetto controllo su tutte le tue app preferite. Grazie all’elevata definizione avrai la possibilità di guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni prodotto multimediale che intendi trasmettere.

Per non parlare della frequenza d’aggiornamento da ben 144 Hz, di gran lunga superiore alla maggior parte dei modelli presenti sul mercato. Nulla da dire anche per il comparto audio, grazie ai potentissimi speaker dual stereo che permettono di immergerti nel bel mezzo dell’azione.

Davvero sensazionale anche l’autonomia alla base di questo smartphone, grazie alla batteria da ben 4300 mAh di capacità che ti permette di arrivare senza problemi alla fine della giornata. Hai a disposizione perfino la ricarica rapida con l’adattatore HyperCharger a 30W, che ti permetterà di ricaricare lo smartphone in men che non si dica. Molto buono il comparto fotocamere grazie al sensore principale Sony da ben 50 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi migliori ricordi, abbinato a un sensore da 32 megapixel per la fotocamera anteriore, davvero perfetto per i selfie. A completare il tutto in questo caso troviamo lo stabilizzatore ibrido Gimbal, che permette di effettuare riprese senza vibrazioni o movimenti anomali.

Ti bastano poco più di 650 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri senza compromessi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo ASUS Zenfone 10 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

