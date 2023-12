Atlas VPN: con la nuova offerta di Natale 2 anni a soli 1,54€ al mese

Il servizio Atlas VPN è di nuovo in offerta in vista dell’arrivo di Natale. La promo online disponibile in queste ore fa crollare il prezzo a 1,54€ al mese per i primi due anni, grazie a un maxi sconto dell’86%. A questo poi si aggiungono 6 mesi aggiuntivi in regalo. Ecco il link all’offerta.

Atlas VPN è una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo disponibili oggi sul mercato. I suoi principali punti di forza sono i server ottimizzati per il gaming e lo streaming, una protezione estesa a tutti i dispositivi in uso e l’utilizzo del protocollo WireGuard insieme ai server MultiHop.

Offerta di Natale Atlas VPN: 86% di sconto sul piano di due anni

Con Atlas VPN gli utenti hanno la certezza di poter contare su server premium di alta qualità, ottimizzati per gli appassionati di gaming e tutti coloro che sono abituati a guardare film, serie TV ed altri eventi in streaming. A migliorare l’esperienza di visione è anche l’utilizzo dei server a 10 Gbps, per la massima velocità di connessione possibile.

Un ulteriore elemento di punta è l’uso del protocollo WireGuard, il migliore nell’ambito della connessione privata. Grazie all’impiego di WireGuard, gli utenti beneficiano di un’esperienza di navigazione e di gioco senza interruzioni e sicura.

Infine, segnaliamo l’integrazione dei server MultiHop, una tecnologia che consente di adottare una doppia VPN per raddoppiare la privacy e la sicurezza. Si tratta di un servizio ideale per le persone che desiderano un livello di sicurezza e protezione dei dati ai massimi livelli.

Il piano di due anni di Atlas VPN è in offerta a 1,54€ al mese, con 6 mesi extra gratis. In più, gli utenti beneficiano della garanzia Soddisfatti o rimborsati della validità di 30 giorni.

