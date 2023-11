Atlas VPN, offerta Black Friday: 86% di sconto e 6 mesi aggiuntivi

Il Black Friday è alle porte, Atlas VPN lo anticipa con un’ottima offerta: 86% di sconto sul suo Piano VPN di 2 anni, che porta il costo a soli 1,54 euro al mese e include addirittura 6 mesi aggiuntivi di servizio.

Sicurezza di livello superiore e velocità eccezionale

Atlas VPN offre server ottimizzati per lo streaming. Ciascun server – 1000 quelli complessivamente disponibili – è stato attentamente progettato per eliminare o comunque limitare al massimo i problemi di prestazioni, garantendo un’esperienza di streaming senza interruzioni. Inoltre, Atlas VPN non ha limiti di larghezza di banda, consentendo la massima velocità di connessione.

La condivisione P2P è sicura e affidabile e il rilevatore per le migliori ubicazioni geografiche seleziona automaticamente il server ideale per te.

Utilizzando crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, insieme a tunnel realizzati da WireGuard, Atlas VPN protegge efficacemente i tuoi dati da potenziali minacce online. Inoltre, blocca i malware e monitora le violazioni dei dati per garantire che le tue informazioni personali siano al sicuro.

Inoltre, offre SafeSwap e MultiHop+ per chi è particolarmente attento alla privacy. Con una robusta politica di no-log, Atlas VPN non raccoglie informazioni sulle attività degli utenti, query DNS o altri dati che potrebbero essere ricondotti agli utilizzatori.

La maggior parte dei dispositivi sono compatibili: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Atlas VPN è così sicura dell’eccellenza del suo servizio che offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per tutti i piani di durata superiore a 1 mese. Se per qualsiasi motivo non dovessi essere soddisfatto, puoi contattarli e ottenere un rimborso completo.

Entra nel mondo di Atlas VPN oggi stesso e approfitta dell’86% di sconto offerto solo per il Black Friday. È una delle pochissime occasioni per ottenere una VPN di alta qualità a un prezzo irrisorio, a cui si aggiungono ben sei mesi extra offerti da Atlas.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.