AtlasVPN: con l'estate 81% di sconto sulla VPN

Con l’arrivo dell’estate e le vacanze ormai imminenti, dotarsi di una VPN su laptop e smartphone è importante.

Che si tratti di proteggere i device durante le connessioni da Wi-Fi pubblici o di guardare programmi TV in streaming dall’estero, le Virtual Private Network fanno ormai virtualmente parte dei nostri bagagli. Nel dubbio però, quale provider scegliere?

A togliere ogni dubbio è AtlasVPN che, proprio per festeggiare la stagione estiva, ha deciso di proporre ai suoi clienti un’offerta a dir poco allettante.

AtlasVPN: velocità, qualità e sicurezza a un prezzo molto contenuto

A rendere questo provider così interessante non sono solo i costi, ma anche una qualità di fondo superiore alla media del settore.

In tal senso, ha un notevole peso specifico il sistema WireGuard. Questo permette di ottenere la massima protezione possibile della connessione senza rinunciare a prestazioni elevate: ciò significa nessun tipo di rallentamento della banda durante l’utilizzo della VPN.

AtlasVPN vanta anche un sistema di protezione della posta elettronica che, abbinato a un AdBlocker, offre un servizio che va ben oltre a quello delle VPN generiche.

Altro vantaggio è senza ombra di dubbio la flessibilità. La possibilità di utilizzare un singolo account su un numero illimitato di dispositivi, con app specifiche per Windows, macOS ma anche per sistemi mobile (Android e iOS) è senza dubbio un pregio da non sottovalutare.

Infine, l’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, offre una certa sicurezza anche in caso di problemi con il servizio.

Grazie allo sconto dell’81% sul piano biennale, è possibile ottenere tutta la protezione di AtlasVPN spendendo appena 1,81 euro al mese: un’opportunità imperdibile per mettere al sicuro il tuo smartphone il tuo laptop.

