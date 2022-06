AtlasVPN festeggia l'arrivo dell'estate: VPN con l'81% di sconto

Delle VPN non si può mai fare a meno, soprattutto quando si va in vacanza.

I pericoli delle reti Wi-Fi pubbliche, la necessità di accedere a contenuti audiovisivi disponibili solo in Italia e tanti altri fattori, rendono le Virtual Private Machine più che utili anche nei mesi estivi.

Che si tratti di laptop o di comuni smartphone, di fatto, è bene individuare una piattaforma adatta alle proprie esigenze per ottenere tutta la protezione offerta da questa tecnologia. Trovare un equilibrio tra costi e funzionalità, però, è tutt’altro che semplice.

In tal senso, AtlasVPN ha deciso di festeggiare l’arrivo dell’estate proponendo ai suoi clienti uno sconto a dir poco sostanzioso.

AtlasVPN: con l’arrivo dell’estate VPN a soli 1,81 euro al mese

AtlasVPN è un servizio che, nonostante si tratti di un settore “affollato”, ha saputo ritagliarsi un ampia clientela.

A rendere questa piattaforma sono diversi fattori. Il sistema WireGuard, per esempio, è un protocollo di sicurezza all’avanguardia. Esso permette di non avere compromessi tra protezione e performance, avendo un impatto praticamente nullo sotto il punto di vista prestazionale.

La presenza di un AdBlocker e di un sistema di protezione delle email, sono dei plus da non sottovalutare. Stesso discorso per l’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Infine, va tenuto anche conto del fatto che è possibile utilizzare un singolo account per proteggere un numero illimitato di dispositivi, siano essi computer Windows, Mac così come dispositivi iOS o Android. Un vantaggio considerevole per chi non vuole proteggere un solo device, offrendo una copertura globale a tutto il suo nucleo familiare.

Come già detto, per festeggiare l’arrivo dell’estate AtlasVPN ha deciso inoltre di abbassare drasticamente i prezzi, applicando il coupon SUMMER-TIME. Con la sottoscrizione biennale infatti, è possibile ottenere uno sconto dell’81%. Ciò significa che, tutta la protezione di AtlasVPN, viene a costare soli 1,81 euro al mese.