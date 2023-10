AtlasVPN: nuova OFFERTA A TEMPO LIMITATO (1,71€/mese)

Nuova offerta a tempo limitato sul piano di 2 anni di AtlasVPN: 85% di sconto + 3 mesi extra in regalo, per un prezzo mensile che crolla a 1,71 euro al mese. Nei primi 27 mesi la spesa totale è di soli 46 euro, che sono quasi quanto 4 mesi di abbonamento se si sceglie il piano mensile (11.22 euro, vedi foto qui in basso). E in più è possibile usufruire della garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

AtlasVPN in super offerta a 1,71 euro al mese per 2 anni

Ad oggi AtlasVPN è il miglior servizio per rapporto qualità-prezzo disponibile sul mercato.

Puoi scegliere tra oltre 1.000 server VPN premium, ottimizzati per la visione in streaming degli eventi sportivi in diretta e per garantire una sicurezza senza pari durante la connessione.

Tra gli strumenti più significativi inclusi nel piano di AtlasVPN si annovera il Data Breach Monitor, un tool che consente di monitorare in tempo reale eventuali violazioni dei dati.

A questo proposito, puoi inoltre contare sulla funzionalità Kill Switch, grazie alla quale AtlasVPN interrompe in automatico la connessione qualora rilevi un’improvvisa instabilità della VPN.

Hai inoltre modo di sfruttare la funzione SafeBrowse, che blocca in automatico l’accesso a siti web potenzialmente dannosi.

Ma non è tutto, perché un altro punto di forza del servizio è la possibilità di essere impiegato su un numero illimitato di dispositivi, visto che l’app è compatibile sui principali dispositivi e sistemi operativi oggi in uso.

Cogli al volo la nuova offerta di AtlasVPN, per approfittare del maxi sconto dell’85% e ottenere perfino 3 mesi aggiuntivi in regalo.

