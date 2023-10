AtlasVPN sempre più conveniente: 85% di sconto

La sicurezza online e l’accesso a contenuti globali sono diventati essenziali nella nostra vita digitale. E con AtlasVPN puoi ottenere entrambi a un prezzo incredibilmente conveniente.

Approfitta dell’offerta speciale che ti permette di risparmiare l’85% sul piano di 2 anni e ricevere anche tre mesi aggiuntivi gratis. È il momento perfetto per assicurarti una navigazione online sicura, streaming senza interruzioni e la massima privacy.

Scopri AtlasVPN

AtlasVPN offre server ottimizzati per lo streaming. Ciascun server è stato concepito scrupolosamente per eliminare o comunque limitare al massimo i problemi di prestazioni. Con AtlasVP puoi goderti i tuoi programmi preferiti senza buffering o rallentamenti.

Inoltre, non ci sono limiti di larghezza di banda. La VPN codifica le informazioni sulle tue attività, impedendo agli ISP di rilevare il traffico proveniente dai servizi di streaming, preservando così le tue velocità di connessione. Che tu stia guardando film, serie TV o eventi sportivi in streaming, AtlasVPN ti offre una connessione fluida e priva di interruzioni.

La sicurezza è una priorità assoluta per AtlasVPN. La crittografia del traffico web è di livello superiore, con protezione da AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, nonché tunnel realizzati da WireGuard. Questo significa che i tuoi dati saranno al sicuro da occhi indiscreti mentre navighi online.

AtlasVPN blocca anche i malware, impedendo l’accesso a siti web noti per contenuti dannosi, come quelli di phishing o che diffondono virus. Inoltre, ti offre il monitoraggio delle violazioni dei dati, che setaccia Internet per verificare se i tuoi dati personali sono stati coinvolti in violazioni online.

Con oltre 1000 server a disposizione, AtlasVPN ti offre velocità fulminee e la possibilità di condividere file in modo sicuro con ampi gruppi di persone. La condivisione P2P avviene senza restrizioni e in modo affidabile, garantendo che tu possa scambiare dati in modo sicuro e responsabile.

AtlasVPN è anche il miglior rilevatore di ubicazioni geografiche. Basta un clic sul pulsante “Connetti” e la piattaforma selezionerà automaticamente il server ideale per te in base alla distanza, alla velocità di download e alla latenza, garantendo prestazioni ottimali.

Hai anche accesso privato reindirizzando tutto il traffico attraverso un tunnel sicuro. Questo significa che le entità digitali non potranno spiare il tuo comportamento online. Inoltre, con funzionalità come SafeSwap e MultiHop+, puoi avere ulteriori livelli di privacy se sei particolarmente attento alla sicurezza.

Infine, puoi contare su una robusta politica “no-log”. La piattaforma si impegna a tutelare la tua privacy e non raccoglie informazioni sulle attività degli utenti, query DNS o altri dati che potrebbero essere ricondotti agli utilizzatori.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di proteggere la tua privacy online, goderti lo streaming senza interruzioni e navigare in modo sicuro. Approfitta dell’offerta di AtlasVPN e abbonati al piano di 2 anni con l’85% di sconto, ottenendo anche tre mesi aggiuntivi gratis.

