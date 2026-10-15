Attacco hacker ai supermercati di tutta Europa, quale potrebbe essere il prossimo obiettivo?

Quando un sistema connesso viene compromesso, le conseguenze possono uscire dagli schermi e colpire attività quotidiane che sembravano lontane da qualsiasi rischio informatico.

Le recenti segnalazioni di un attacco ai supermercati mostrano quanto possano essere delicate le infrastrutture controllate a distanza. Il tema non riguarda soltanto la distribuzione alimentare, ma anche dispositivi presenti in molti altri ambienti. E capire dove si concentrano le vulnerabilità informatiche aiuta a riconoscere un rischio meno visibile di quanto sembri.

Frigoriferi sotto attacco: quando un software diventa un’arma economica

Gli autori dell’operazione avrebbero usato alcune falle nel software di controllo del raffreddamento per modificare a distanza i parametri degli impianti. In diversi casi, scrive 20 Minutes, la temperatura dei frigoriferi sarebbe salita “fino a 50 °C”. Il risultato è facile da immaginare: prodotti freschi e surgelati da buttare. Carne, latticini, pesce, piatti pronti. Tutto compromesso nel giro di poche ore.

Il danno, secondo le stime citate dal sito francese, potrebbe arrivare a decine di milioni di euro su scala nazionale. Non è una questione tecnica per specialisti: qui il cyberattacco non mira a rubare dati, ma a fermare il lavoro e colpire i conti delle aziende.

Antoine Hautin, segretario generale e vicepresidente Difesa di Almond, società specializzata in cybersicurezza, lo ha spiegato in modo netto: “Appena un apparecchio può essere supervisionato da remoto, in teoria può essere attaccato”.

Ascensori, allarmi e bancomat: il punto debole è la sicurezza OT

Il nodo è la differenza tra IT e OT. La prima è l’informatica più conosciuta: computer, server, dati. La seconda riguarda invece i sistemi che comandano macchine, impianti e automatismi industriali. Per anni, ha osservato Hautin, la sicurezza si è concentrata soprattutto sull’IT. L’OT, invece, è rimasta indietro. “Abbiamo circa dieci anni di ritardo sulla cybersicurezza di questi sistemi”, ha ammesso l’esperto.

Molti impianti, all’inizio, non erano pensati per stare su Internet. Dovevano solo funzionare, non difendersi da qualcuno collegato da remoto. Poi sono arrivati sensori, manutenzione a distanza, piattaforme centrali. Più praticità, certo. Ma anche più rischi.

Tra i possibili bersagli ci sono ascensori, distributori automatici di denaro, sistemi antincendio, telecamere, allarmi, apparecchiature mediche e domotica domestica. Hautin cita casi molto concreti: ascensori bloccati, impianti antincendio attivati in un edificio direzionale, accessi manipolati. Non serve pensare a scenari da film. A volte bastano una password lasciata di fabbrica, un aggiornamento mai fatto, un vecchio pannello di controllo ancora raggiungibile online.

Cyberresilienza e regole UE: cosa devono fare aziende, fornitori e cittadini

L’attacco ai frigoriferi può diventare un campanello d’allarme sulla cyberresilienza, cioè la capacità di continuare a lavorare anche quando un sistema viene colpito. Le aziende, ha spiegato Hautin, dovrebbero chiedere garanzie più chiare ai fornitori, pretendere aggiornamenti rapidi e preparare procedure manuali di emergenza.

L’Unione europea si è già mossa con il Cyber Resilience Act, che introduce requisiti di sicurezza per i prodotti connessi venduti nel mercato Ue: gli obblighi di segnalazione delle vulnerabilità usate negli attacchi sono entrati in vigore l’11 settembre 2026, mentre il resto delle regole scatterà dall’11 dicembre 2027. Più lenta, invece, l’attuazione nazionale della direttiva NIS2 in alcuni Paesi, Francia compresa secondo l’esperto citato.

Per i cittadini le precauzioni sono più semplici, ma non inutili: cambiare le password predefinite, attivare gli aggiornamenti automatici, usare la rete ospiti del router per gli oggetti connessi e disattivare microfoni o accessi remoti quando non servono. Piccoli gesti, stavolta, molto concreti.