Un attacco informatico rivendicato dal gruppo hacker n0n ha portato sul dark web dati attribuiti a clienti Visa, Mastercard e JPMorgan Chase, secondo le prime ricostruzioni.

La pubblicazione dei file, avvenuta giovedì, riguarderebbe informazioni provenienti da un fornitore terzo, non dai sistemi principali delle aziende. Secondo le società coinvolte e SOCRadar, i dati di pagamento non sarebbero stati compromessi, mentre resta concreto il rischio di phishing mirato.

Email, telefoni e dati marketing: cosa è finito online e cosa no

Secondo le prime informazioni, nei file pubblicati ci sarebbero indirizzi email, numeri di telefono, alcuni nomi di clienti e, in alcuni casi, ID di conti JPMorgan Chase. Le aziende escludono però che siano stati compromessi numeri di carta, credenziali bancarie o dati di pagamento. JPMorgan Chase ha scritto su X di aver saputo che “terze parti che forniscono servizi alla società” sono finite nel mirino dell’attacco e che, dalle verifiche svolte finora, gli hacker avrebbero avuto accesso ad alcuni dati di marketing conservati da questi fornitori.

Una precisazione importante: il rischio di frodi dirette sui conti si riduce, ma non sparisce quello di campagne di phishing mirate. Email e numeri di telefono, se collegati a un marchio finanziario noto, possono bastare per costruire messaggi credibili. Ed è lì che il pericolo resta concreto.

Fornitore terzo nel mirino: la rivendicazione degli hacker n0n

Il nodo dell’incidente, per ora, è la filiera dei fornitori. L’accesso non sarebbe passato dalle infrastrutture principali di Visa, Mastercard o JPMorgan Chase, ma da un subappaltatore che gestiva informazioni di servizio e marketing. Il gruppo n0n ha rivendicato l’attacco e, secondo quanto riferito da SOCRadar all’agenzia AFP, avrebbe pubblicato documenti per dare peso alla propria versione dopo aver imposto alle aziende un ultimatum di 48 ore per il pagamento di un riscatto.

La società di cybersicurezza ha però precisato di non aver potuto verificare in modo indipendente l’autenticità completa delle rivendicazioni. Sempre secondo SOCRadar, n0n sarebbe comparso a settembre e avrebbe dichiarato di aver colpito quasi 200 aziende nel mondo. Un profilo ancora da confermare, ma già seguito dagli analisti per un metodo ormai riconoscibile: estorsione, pubblicazione dei dati e pressione pubblica sulle vittime.

Le aziende rassicurano, ma il rischio phishing resta

Le società coinvolte si sono mosse sulla stessa linea: confermare l’episodio, limitarne la portata e rassicurare i clienti sui dati finanziari. Visa ha fatto sapere di essere “al corrente di queste rivendicazioni”, precisando che riguardano un fornitore con sede nell’area Asia-Pacifico. “I sistemi di Visa non sono stati coinvolti e non sono stati colpiti. Nessun dato di pagamento, come i numeri di carta, è stato interessato”, ha comunicato l’azienda.

Mastercard ha parlato invece dell’esposizione di una “quantità limitata di informazioni non legate ai pagamenti”, riferita a un gruppo ristretto di titolari iscritti a uno specifico programma di benefici. La società ha aggiunto che i suoi team stanno lavorando con il fornitore per assistere gli utenti interessati. JPMorgan Chase ha chiarito inoltre che l’attacco non sarebbe collegato ai problemi informatici segnalati dai clienti all’inizio della settimana, in un periodo in cui anche United Airlines e la National Security Agency statunitense hanno registrato interruzioni dei propri sistemi.

Per chi teme di essere coinvolto, la regola è semplice: diffidare di email o telefonate che citano carte, programmi fedeltà o conti bancari, non aprire link sospetti e controllare ogni comunicazione solo attraverso i canali ufficiali.