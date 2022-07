ATTENTI alla minaccia COVID: assicurati 20 mascherine FFP2 a PREZZO SHOCK

Diventa sempre più difficile trovare dei DPI che abbiano un costo unitario ragionevole e – soprattutto – siano realmente di qualità. Fortunatamente, c’è ancora possibilità di risparmiare e basta scovare l’occasione giusta per portare a casa delle piccole scorte a prezzo più che contenuto. Con le promozioni Amazon, per esempio, puoi prendere 20 mascherine FFP2, certificate CE e made in Italy, a 11€. Proprio così, 20 mascherine FFP2 CE fatte in Italia a 11€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mascherine FFP2 CE made in Italy: affarone

Un dispositivo di protezione individuale al quale al momento non conviene rinunciare. Proprio perché si tratta dei più utilizzati, obbligatori in alcuni contesti, la domanda è schizzata. Di conseguenza, è aumentato il prezzo. Ma oggi puoi sopperire alla cosa facendo scorta approfittando di questa grande occasione. Ogni mascherina formata da 5 strati di tessuto (Tnt) costituito da fibre di polipropilene, i 3 strati esposti all’esterno sono costituiti da materiale tipo spun bond, che ha la funzione di conferire resistenza.

Lo strato intermedio è costituito da tnt prodotto con materiale melt blown composto da microfibre di diametro 1-3 micron che permette la fase filtrante, l’ultimo strato invece tipicamente spun bond, a contatto con il volto protegge la cute dallo strato filtrante. L’efficiente sistema di filtraggio a 5 strati garantisce un elevato livello di filtrazione del 95% di tutte le particelle presenti nell’aria. Dispositivo con effetto pulito e potere filtrante inalterato.

Con l’occasione Amazon del momento, puoi portare a casa ben 20 mascherine FFP2 che, non solo sono certificate CE, ma sono anche made in Italy. Tutto a prezzo super contenuto: 11€ circa per tenere a distanza il Covid e fruire di spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.