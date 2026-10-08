Attenzione a questo avviso su WhatsApp: cosa bisogna fare

Nelle prossime settimane, secondo quanto riportato dal sito specializzato iPhoned e dalle prime indicazioni sul rilascio della funzione, chi userà un sistema operativo troppo vecchio potrebbe trovarsi davanti a una schermata obbligatoria: prima si aggiorna il telefono, poi si torna a inviare messaggi. La novità riguarda soprattutto chi ha iPhone vecchi o smartphone Android ormai fuori supporto. E non sarà il solito avviso da chiudere con un tocco.

La novità è tutta qui, ed è piuttosto netta: chi proverà ad aprire WhatsApp da un telefono con software troppo vecchio vedrà comparire una schermata che chiede di aggiornare iOS o Android. Solo dopo aver installato l’update, in base alle informazioni disponibili, sarà possibile rientrare nell’app, leggere le chat e tornare a mandare messaggi.

Non sarà quindi un semplice promemoria nelle impostazioni, né una notifica da rimandare a più tardi. La schermata non si potrà saltare. È un controllo in più, legato alla sicurezza dell’account e del dispositivo, con cui WhatsApp vuole evitare l’uso dell’app su telefoni considerati non abbastanza protetti. Secondo iPhoned, la verifica avverrà lato server: in pratica, non servirà scaricare una nuova versione dell’app per vedere l’avviso, perché il controllo sarà gestito direttamente dai sistemi di WhatsApp.

Il rilascio sarà graduale. Alcuni utenti potrebbero ricevere la nuova schermata prima di altri, anche con lo stesso modello di telefono o la stessa versione dell’app. Una modalità già vista con Meta, la società proprietaria di WhatsApp, che spesso distribuisce le novità a gruppi ristretti prima di estenderle a tutti.

Crittografia end-to-end, perché non basta se il telefono è vulnerabile

La ragione della stretta è la sicurezza informatica. Un telefono che non riceve più aggiornamenti del sistema operativo può restare esposto a falle già note, che malware, spyware o app malevole installate fuori dai canali ufficiali possono usare per entrare nel dispositivo. In casi del genere, la crittografia end-to-end di WhatsApp non basta a eliminare ogni rischio.

Uno smartphone meno recente mostra un avviso di aggiornamento di sicurezza, tema centrale del blocco WhatsApp su iOS e Android non aggiornati.

La crittografia end-to-end protegge il contenuto dei messaggi mentre passa da un dispositivo all’altro: in sostanza, solo chi invia e chi riceve possono leggerli. Ma se il telefono è già compromesso, il problema nasce prima della cifratura o dopo l’arrivo del messaggio. Un software dannoso, per esempio, potrebbe leggere ciò che appare sullo schermo, intercettare notifiche, registrare input o accedere a dati salvati sul dispositivo.

È su questo punto che WhatsApp sembra voler intervenire. Proteggere il canale di comunicazione non basta, se il telefono di partenza o quello di arrivo resta vulnerabile. Da qui la scelta di alzare il livello dei controlli sui sistemi operativi. Una misura che toccherà una minoranza di utenti, ma che può pesare parecchio su chi usa ancora un vecchio iPhone come telefono principale.

Requisiti minimi WhatsApp: Android 6.0 e iOS 15.5, ma la soglia può cambiare

Per ora, i requisiti minimi indicati per continuare a usare WhatsApp sono Android 6.0 o versioni successive e iOS 15.5 o versioni successive. Questo significa che molti smartphone ancora in circolazione restano compatibili, almeno sulla carta. Per chi usa Apple, il problema riguarda soprattutto i modelli che non possono più installare versioni recenti di iOS.

WhatsApp, però, non ha chiarito da quale versione precisa scatterà la nuova schermata di blocco. La soglia potrebbe cambiare nel tempo, anche in base a falle specifiche o a scelte legate al supporto dei singoli sistemi operativi. Tradotto: un dispositivo oggi accettato potrebbe, più avanti, ricevere l’avviso se il suo software non sarà più considerato sicuro.

La differenza è importante. I requisiti minimi stabiliscono la compatibilità generale dell’app. La nuova notifica, invece, sembra introdurre un controllo più flessibile, legato allo stato di aggiornamento del telefono. Per molti non cambierà nulla: chi ha un iPhone recente e installa regolarmente gli update continuerà a usare WhatsApp senza interruzioni. Chi invece rimanda gli aggiornamenti da mesi potrebbe trovarsi davanti alla schermata al primo nuovo accesso.

iPhone troppo vecchio per aggiornare iOS: cosa fare subito

Chi riceve l’avviso su iPhone deve prima controllare se c’è un aggiornamento disponibile. Il percorso è quello di sempre: aprire Impostazioni, entrare in Generali, poi in Aggiornamento software. Se compare una nuova versione di iOS, va scaricata e installata. Solo dopo, secondo le indicazioni emerse, si potrà riprovare ad accedere a WhatsApp.

Il caso più complicato riguarda gli iPhone che non possono più ricevere update. Se il dispositivo è fermo a una versione precedente a quella richiesta, l’utente potrebbe non avere alternative tecniche: per continuare a usare WhatsApp servirà un telefono più recente. Una prospettiva scomoda, soprattutto per chi usa ancora un modello datato ma funzionante per chiamate, messaggi e poche app quotidiane.

Meglio quindi controllare subito la versione installata, senza aspettare la schermata di blocco. Bastano pochi secondi: Impostazioni, Generali, Info, voce Versione iOS. Se il numero è vicino alla soglia minima, conviene verificare la disponibilità di aggiornamenti e capire per tempo come muoversi. Perché quando il blocco comparirà, almeno secondo le prime ricostruzioni, non ci sarà un pulsante “salta”. Si potrà solo aggiornare. Oppure cambiare dispositivo.