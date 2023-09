ATTENZIONE: friggitrice ad aria MOULINEX a un prezzo MAI VISTO!

Basta solo dire Moulinex e già si associa questo brand alla qualità. Perché da anni propone elettrodomestici e accessori per la cucina straordinari e dalla lunga durata. Non è facile trovare sconti e offerte sui prodotti di questo marchio, come sempre accade per i colossi di ogni settore. E alla luce di ciò, diciamo subito che conviene muoversi, perché su Amazon c’è una friggitrice ad aria che vale la pena non lasciarsi sfuggire, specie se si stanno seguendo delle diete o si vuole cambiare stile alimentare. La friggitrice ad aria Moulinex EZ3018 Easy Fry Compact Precision ora la paghi solo 54,99 euro, grazie allo sconto del 10%!

Friggitrice ad aria Moulinex EZ3018: le caratteristiche tecniche

Ma cos’ha di così speciale questa friggitrice ad aria Moulinex EZ3018 Easy Fry Compact Precision, tanto da parlarne come l’occasione della vita? E’ presto detto: questo accessorio per la cucina è ideato per preparare pietanze leggere e sane; con poco o senza olio, puoi con esso infatti friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti per 2 persone (1,6L). Sfrutta le 6 modalità preimpostate (Patatine fritte, Grill, Snack, Pollo, Pesce e Torte) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri.

La Friggitrice ad aria Moulinex oggetto di questa straordinaria offerta è dotata di timer digitale di 30 minuti con spegnimento automatico e segnale acustico, quindi ti consente di risparmiare enormemente anche in bolletta! Grazie al suo design compatto da 1,6 Litri, la friggitrice Moulinex è indicata per 2 persone e per qualsiasi cucina senza occupare spazio ed è anche bella da vedersi. Grazie al cestello brevettato, la griglia è rimovibile e aiuta a catturare l’olio sul fondo. Infine, se ti preoccupa il lavaggio, ti farà piacere sapere che i componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia.

Dunque, approfitta subito di questa friggitrice ad aria Moulinex a soli 54,99 euro, con uno sconto del 10%!

