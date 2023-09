Attenzione GAMERS, oggi sconto SHOCK di 242€ su questo pc Acer

L’affare di oggi su Amazon è qualcosa che renderà soddisfatti e felici tutti i gamers del web. Se poi lavori al pc, ogni singolo giorno e cerchi più comodità e praticità, questo notebook di Acer è la svolta. Oggi te lo porti a casa a soli 49€, invece di 92,99€. Corri subito su Amazon, perchè va a ruba!

Sei lavori ogni giorno al pc, oppure sei sempre online per giocare ai tuoi videogames preferiti, questo pc è per te. Lo trovi con sconto shock del 12%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL Notebook Gaming, processore Intel Core i9-13900HX, RAM 16 GB DDR5

Grazie a questo notebook, la tua sessione di gaming cambierà del tutto soprattutto di notte. Super pratico, veloce e anche tanto facile da utilizzare. Dal colore nero, ne restano ancora pochi pezzi su Amazon.

Grazie a questo notebook per il gaming, hai in mano la chiave per vivere le tue ambizioni, dare sfogo alla tua curiosità e scoprire infinite possibilità.

Scopri come i processori Intel Core i9 HX di 13a generazione con nuova architettura ibrida ad alte prestazioni e RAM da 16 GB DDR5-5600 MHz fanno la differenza grazie ai tempi di caricamento estremamente rapidi per alcuni dei videogame più impegnativi.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6 supera il muro del suono sia per i giocatori sia per i creatori, garantendo un salto di qualità sia nelle prestazioni sia nella grafica.

Non aspettare più troppo tempo, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili. Corri subito su Amazon, con questo sconto shock va a ruba.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.