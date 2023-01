Attiva la linea fissa Vodafone e ricevi un buono spesa da 100 euro

Le offerte di Rete Fissa Vodafone ti permettono, ancora per poche ore, di ricevere un buono spesa da 100 euro da spendere nei migliori supermercati italiani.

Affrettati perché hai tempo fino a oggi: tutto quello che devi fare è scegliere un’offerta di linea fissa dalla pagina ufficiale e, subito dopo l’attivazione, riceverai alla tua email le istruzioni per riscattare il tuo buono da 100 euro presso Epipoli da usare poi in centinaia di punti vendita di tutta Italia e non solo.

Le offerte Vodafone per avere il buono spesa da 100 euro

Vodafone propone tre piani diversi per accedere all’offerta. La prima, riservata ai nuovi clienti ed esclusivamente online, costa 27,90 euro al mese e include Internet senza limiti, il modem con WiFi Optimizer, chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali.

Il prezzo scende invece a 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone. Infine, la terza proposta è pensata per chi vuole il massimo. A 32,90 euro al mese puoi avere, oltre a tutto quello che abbiamo visto, anche il Super WiFi 6 Extender per migliorare la connessione in ogni angolo della casa e la Rete Sicura Family Protezione da virus e siti dannosi.

In tutti e tre i casi, all’attivazione della linea, riceverai via email il buono spesa da 100 euro da riscattare sul sito Epipoli e da spendere poi nei migliori supermercati italiani. Affrettati, hai le ultime ore per decidere.

