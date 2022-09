Attivare la Dynamic Island di iPhone 14 su Android: come fare

Una delle novità presenti nei nuovi modelli di iPhone annunciati due settimane fa da Apple che più hanno colpito il pubblico è stata senza ombra di dubbio l’innovativa funzione presente su iPhone 14 Pro e Pro Max, denominata Dynamic Island. Una caratteristica legata al “nuovo Notch” che si “adatta” via software per mostrare notifiche e altre interazioni sul display, offrendo un’esperienza utente completamente nuova. Da qui il nome, appunto, “isola dinamica”: un ‘isola sullo schermo sempre in movimento per offrire agli utenti nuovi modi per interagire con iPhone. Ebbene, questa esclusiva quanto apprezzata feature targata Apple, da oggi è possibile averla anche su qualsiasi dispositivo Android. Ma procediamo un passo alla volta.

Dynamic Island, cos’è e a cosa serve?

Dynamic Island, o se preferite Isola Dinamica, offre nuovi modi per interagire con iPhone, grazie ad un’interfaccia che rende il confine tra hardware e software ancora più sottile e si modifica in tempo reale per mostrare avvisi importanti, notifiche e attività. In vista del debutto di Dynamic Island, la fotocamera TrueDepth è stata ridisegnata in modo da occupare meno spazio sul display. Dynamic Island rimane sempre attiva, senza ostacolare la vista degli altri contenuti della schermata: per accedere ai vari comandi, basta fare tap e tenere premuto sullo schermo.

Eventuali attività in background come Mappe, Musica o il timer resteranno visibili e sarà possibile interagirvi. E con iOS 16, potranno approfittare di questa funzione anche le app di terze parti che usano le attività in tempo reale per fornire aggiornamenti su risultati sportivi e servizi di car sharing. Così puoi controllare gli avvisi e le attività in corso (come la musica in riproduzione, il timer, una connessione AirDrop e le indicazioni di Mappe) sulla schermata Home o in qualsiasi app.

Come installare Dynamic Island su qualsiasi Android

Per installare la Dynamic Island su smartphone Android occorre eseguire dei semplicissimi passaggi e scaricare un’apposita app (i link e le spiegazioni dettagliate le trovate proprio sotto al filmato su YouTube che vi mostriamo qui in basso). Come potete vedere nel video, ciò avviene in pochi e semplici passaggi, e una volta installata (nello specifico su un Samsung, ma l’autore assicura che funziona su qualsiasi device Android) Isola Dinamica sembra funzionare piuttosto bene e in maniera fluida.

La “conferma” è arrivata poi non solo da molti utenti che l’hanno provata, ma anche da decine di filmati analoghi che in queste ore stanno spuntando come i funghi su vari social, l’ultimo dei quali mostra la feature in azione, tramite però un’altra app, su un modello di telefonino Xiaomi. Ovviamente trattandosi di applicazioni e modifiche non ufficiali vi invitiamo sempre a prendere le dovute precauzioni nel caso vogliate tentare anche voi di implementare Isola Dinamica sul vostro dispositivo. Insomma, se volete provare fate comunque molta attenzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.