ATUVOS, DUE smart tracker tag a soli 29€ su Amazon: e non ti perdi più niente

ATUVOS Smart Tracker Tag è un dispositivo intelligente progettato per aiutarti a localizzare oggetti come borse, valigie, zaini e chiavi. Questo set in offerta su Amazon include due tracker neri che possono essere facilmente collegati agli oggetti che desideri tenere traccia. Fallo tuo con una spesa irrisoria, appena 29 con lo sconto del 25% in pagina. Tieni presente che per utilizzare il tracker ATUVOS, è necessario avere un dispositivo iOS compatibile e l’app Apple Dov’è installata sul tuo dispositivo.

Mai più oggetti smarriti con questi due tracker di ATUVOS

Il tracker utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi al tuo dispositivo iOS tramite l’app Apple Dov’è. Questo significa che puoi monitorare la posizione degli oggetti collegati direttamente dal tuo iPhone o iPad. Tuttavia, è importante notare che il tracker ATUVOS è compatibile solo con dispositivi iOS.

Grazie alla funzione di localizzazione, puoi rintracciare gli oggetti smarriti o dimenticati tramite l’app Apple Dov’è. Riceverai notifiche sulla posizione degli oggetti quando ti allontani dalla loro portata, aiutandoti a evitare di perderli o dimenticarli. Inoltre, l’app registra anche l’ultima posizione conosciuta degli oggetti, consentendoti di fare riferimento a essa nel caso in cui li abbia persi.

Il tracker ATUVOS è dotato di una batteria sostituibile, che ti consente di utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo senza doverlo sostituire completamente. Inoltre, il dispositivo è classificato IP67 impermeabile, rendendolo resistente all’acqua e alle intemperie. Puoi essere tranquillo utilizzando il tracker anche in condizioni avverse.

Il set ATUVOS Smart Tracker Tag è un’opzione affidabile per tenere traccia dei tuoi oggetti preziosi. Sia che tu stia viaggiando, lavorando o semplicemente desideri evitare di perdere le tue chiavi, questo tracker ti aiuterà a rintracciare facilmente gli oggetti smarriti o dimenticati con una spesa irrisoria, appena 29€. Tieni presente che per utilizzare il tracker ATUVOS, è necessario avere un dispositivo iOS compatibile e l’app Apple Dov’è installata sul tuo dispositivo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.