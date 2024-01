ATUVOS, lo smart Tracker Tag che localizza e RITROVA gli oggetti che hai perso a soli 17€

Perdere le chiavi, il portafoglio o altri oggetti può essere fonte di stress, ma grazie allo smart Tracker Tag ATUVOS, hai la soluzione per ritrovarli facilmente. Questo dispositivo intelligente sfrutta la tecnologia Bluetooth per aiutarti a localizzare i tuoi oggetti personali in modo rapido ed efficiente.

ATUVOS Smart Tracker Tag si integra con la funzione “Trova” di Apple (solo su dispositivi iOS), consentendoti di localizzare i tuoi oggetti smarriti con facilità. Basta aprire l’app Dov’è sul tuo dispositivo Apple e vedere l’ultima posizione registrata del tracker. Fai tuo questo prezioso gioiellino pagandolo oggi appena 17€ con lo sconto Amazon del 18% e le spedizioni gratuite via Prime.

ATUVOS smart Tracker Tag: trova i tuoi oggetti in modo intelligente

Compatibile con dispositivi iOS, questo smart tracker si adatta perfettamente all’ecosistema Apple. Che tu stia cercando le chiavi, il portafoglio, la borsa o lo zaino, il ATUVOS Smart Tracker Tag è la soluzione ideale. Dimentica la preoccupazione delle batterie scariche. Il ATUVOS Smart Tracker Tag è dotato di una batteria sostituibile, garantendo una lunga durata e la possibilità di cambiare la batteria quando necessario senza dover sostituire l’intero dispositivo.

Con la certificazione IP67, questo smart tracker è resistente all’acqua e può sopportare immersioni fino a un metro per un massimo di 30 minuti. Questa caratteristica lo rende adatto anche a situazioni in cui potrebbe entrare in contatto con acqua, come durante una giornata piovosa. Il design compatto e leggero del ATUVOS Smart Tracker Tag lo rende pratico da attaccare a qualsiasi oggetto senza aggiungere ingombro.

Puoi facilmente fissarlo alle chiavi, al portafoglio o a qualsiasi oggetto che desideri tenere sotto controllo. Con lo smart Tracker Tag ATUVOS, dire addio agli oggetti smarriti diventa una realtà. Grazie alla sua localizzazione intelligente, ampia compatibilità con dispositivi iOS, batteria sostituibile, resistenza all’acqua e design pratico, questo smart tracker è la scelta perfetta per coloro che vogliono tenere tutto sotto controllo. Fai tuo questo prezioso gioiellino pagandolo oggi appena 17€ con lo sconto Amazon del 18% e le spedizioni gratuite via Prime.

