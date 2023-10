Audio al top con la SOUNDBAR SAMSUNG in offerta

Al giorno d’oggi le smart TV hanno fatti dei passi da gigante per la resa visiva, andando a sostituire quasi completamente il cinema in termini di fedeltà di riproduzione. Lo stesso non si può purtroppo dire per il comparto sonoro: a causa delle dimensioni sempre più risicate delle TV di ultima generazione, infatti, il suono non è sempre eccellente purtroppo. Proprio sulla base di questo discorso, Amazon ha ben pensato di proporti la soundbar Samsung (modello HW-S50B/ZF) in offerta all’incredibile prezzo di soli 139 euro, con un eccezionale sconto del 44% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

Soundbar Samsung: un suono rigenerato

Uno dei punti di forza alla base di questa soundbar consiste sicuramente nella sua perfetta natura All-In-One: all’interno di un singolo telaio troviamo infatti ben 3 tweeter e 2 subwoofer, che nel loro complesso ti garantiscono un suono davvero eccezionale e profondo, che nulla ha da invidiare all’esperienza sonora del cinema. Un aspetto davvero interessante è che puoi posizionarla dove preferisci, in ogni angolo del tuo salotto, in modo da coinvolgere di un’esperienza mai ascoltata prima d’ora.

Grazie alla tecnologia Dolby Digital 5.1 supportata da questa soundbar, poi, il suono è completamente surround e ti coinvolge come se fossi all’interno dell’azione: questo ritorna davvero utile soprattutto nelle scene più concitate dei film, o anche nel corso degli eventi sportivi, così da ottenere un audio tridimensionale.

Non è finita qui: con la tecnologia Tap Sound, hai la possibilità di avvicinare semplicemente il tuo smartphone per iniziare una connessione tra i due dispositivi e godere di ogni contenuto in riproduzione in quel determinato momento, come nel caso di Spotify o YouTube. Tutto avviene grazie alla connettività Bluetooth supportata da questa soundbar, che permette di collegare senza problemi il tuo smartphone, ma anche il tuo tablet o il tuo notebook portatile, in maniera semplice e intuitiva. Grazie al Bluetooth puoi perfino collegare due dispositivi in contemporanea, riuscendo a passare facilmente da un device all’altro in base al bisogno del momento.

In definitiva, a poco più di 130 euro hai la possibilità di portarti a casa una soundbar eccezionale, che arricchirà sensibilmente la tua esperienza sonora da salotto: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare questa soundbar Samsung HW-S50B/ZF in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente.

