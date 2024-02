AUDIO cristallino, COMANDI TOUCH e IP54: gli auricolari JBL Wave Buds in offerta su Amazon

Gli auricolari wireless in-ear JBL Wave Buds combinano prestazioni audio eccezionali, resistenza all’acqua e funzionalità intelligenti per offrire un’esperienza sonora senza compromessi. Con un design ergonomico, tecnologie avanzate e lunga autonomia della batteria, questi auricolari sono ideali per chi cerca una soluzione versatile per l’ascolto quotidiano.

Grazie alla qualità del suono JBL, gli auricolari Wave Buds offrono un audio cristallino e potenti bassi profondi. Approfitta dunque dello sconto Amazon del 23% e falli tuoi adesso a soli 45€. Usufruirai anche delle spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime.

JBL Wave Buds auricolari top certificazione IP54

Con certificazione IP54 per la resistenza all’acqua e IPX2 per la protezione antipolvere, gli auricolari Wave Buds sono pronti ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica. Puoi usarli sotto la pioggia o durante un allenamento senza preoccuparti di danneggiarli.

Le funzionalità TalkThru e AmbientAware consentono di rimanere connesso con l’ambiente circostante mentre ascolti la musica. TalkThru abbassa il volume della musica e amplifica le voci circostanti, mentre AmbientAware mantiene il suono ambientale in modo da essere consapevole dei suoni esterni.

Con un’elevata autonomia della batteria, gli auricolari possono durare fino a 32 ore con la custodia di ricarica. Ciò significa che puoi goderti la tua musica per lunghe sessioni senza preoccuparti di rimanere senza batteria. Gli auricolari si connettono senza problemi ai tuoi dispositivi Bluetooth, offrendo una connessione stabile e affidabile.

Sia che tu stia ascoltando musica dal tuo smartphone o guardando un video sul tablet, la connessione wireless ti offre libertà di movimento. Con un design in-ear ergonomico, gli auricolari offrono una vestibilità comoda e stabile. Sono ideali per l’uso prolungato, garantendo comfort anche durante le attività fisiche.

Grazie ai comandi touch intuitivi, infine, puoi gestire facilmente la riproduzione audio, rispondere alle chiamate e attivare le funzioni ambientali senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Insomma, se sei interessato niente scuse: prendile ora con lo sconto Amazon e falli tuoi adesso a soli 45€. Le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

