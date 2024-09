Audio immersivo con le Cuffie Wireless Sony in promozione esclusiva

Vuoi completamente immergerti nella tua musica preferita ogni volta che vuoi? Allora abbiamo quelo che fa per te! Oggi le Cuffie Wireless Sony sono disponibili su Amazon a soli 242 euro con un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Wireless Sony: audio impeccabile e comfort al top

Le Cuffie Wireless Sony sono dotate di una tecnologia all’avanguardia per offrire una qualità audio eccellente e le migliori prestazioni di cancellazione del rumore sul mercato.

Innanzitutto si contraddistinguono per il nuovo Dynamic Driver X che permette di ascoltare voci più ricche oltre ad alti cristallini e bassi profondi. Tra l’altro potrai goderti un audio ad alta risoluzione grazie alla funzionalità DSEE Extreme e ad altre tecnologie premium.

In particolare, le tue chiamate saranno più nitide che mai grazie ai sensori di conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup che assicurano che la tua voce arrivi chiaramente, anche in ambienti rumorosi.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello delle cuffie: la batteria, infatti, garantisce fino a 8 ore di carica e altre 16 ore nella custodia per un totale di 24 ore di ascolto ogni volta che esci di casa. Per di più, con soli 3 minuti di ricarica rapida, avrai a disposizione fino a 60 minuti di ascolto così da non rimanere mai senza a tua musica preferita.

