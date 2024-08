Audio PIU' COINVOLGENTE che mai con le Cuffie chiuse Sennheiser in SOTTOCOSTO

Per vivere un’esperienza audio coinvolgente ed immersiva come mai prima d’ora, devi assolutamente provare le Cuffie chiuse Sennheiser HD 620S! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 279 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno per terminare!

Cuffie chiuse Sennheiser HD 620S: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie chiuse Sennheiser HD 620S rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica o di gaming.

Sono caratterizzati da trasduttori dinamici angolati da 42 mm con diaframmi da 38 mm che imitano la configurazione di un altoparlante e offrono bassi equilibrati e alti cristallini per un ascolto mirato così da farti sentire sempre al centro dell’azione.

Inoltre sono dotate di una bobina in alluminio ultraleggera da 150 ohm per una risposta all’impulso ottimale così da garantire una distorsione bassissima a tutte le frequenze, voci realistiche e bande di frequenza chiare per qualsiasi tipologia di contenuto.

Allo stesso modo il comfort è assicurato al 100% grazie ad un telaio leggero e robusto abbinato a morbidi cuscinetti in pelle artificiale con ventilazione interna e padiglioni spaziosi per lunghe e intime sessioni di ascolto. Inoltre i dispositivi assicurano una durata nel tempo davvero unica grazie al cursore dell’archetto e alle coperture dei padiglioni rinforzati in acciaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.