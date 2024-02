AUDIO POTENTE e prezzo MINIMO per la soundbar Hisense da 120W (79€)

Di tanto in tanto su Amazon capitano delle offerte che è quasi impossibile lasciarsi scappare, come questa di oggi che vede la popolarissima soundbar Hisense 2.0 da 120W venduta a un prezzo molto conveniente.

Sfruttando lo sconto immediato del 19%, infatti, il sistema audio 2.0 del colosso cinese è pronto per soddisfare le tue personali esigenze al prezzo di appena 79€ con tanto di consegna rapida e gratuita (solo con i servizi Prime).

Appena 79€ su Amazon per la soundbar 2.0 da 120W a marchio Hisense: occasione imperdibile

Puoi facilmente collegare la soundbar alla tua smart TV per guardare tutti i film che vuoi con un audio potente e bilanciato, oppure utilizzare il modulo Bluetooth integrato per ascoltare tutta la musica che vuoi in streaming dai tuoi dispositivi mobile.

Qualsiasi sia la tua scelta non ti pentirai. Nonostante il prezzo davvero conveniente, infatti, l’impianto 2.0 di Hisense supporta le tecnologie Dolby Atmos e DTS Virtual:X per un sound potente, avvolgente, ad alta definizione e sempre ben bilanciato. Inoltre, sono anche presenti quattro modalità differenti di bilanciamento audio – Movie, Music, Night e News – per migliorare la diffusione del suono in base a cosa stai vedendo in TV.

Insomma, spendendo appena 79€ hai a portata di mano un impianto audio di qualità che non ti darà mai alcun problema; mettilo subito nel carrello e sfrutta il Prime per riceverlo a casa già domani e senza costi di spedizione.

