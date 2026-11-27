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Quanti fulmini cadranno sulla Terra entro la fine del secolo? La domanda non è retorica: la scienza del clima sta cercando risposte sempre più precise, e l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento chiave per affinarle. Il tema dell’aumento fulmini 2100 è tornato al centro del dibattito scientifico dopo la pubblicazione, il 15 gennaio 2026, di uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori che ha utilizzato modelli di IA per rivedere al rialzo le previsioni sul riscaldamento globale antropogenico — con conseguenze dirette anche sulla frequenza dei fenomeni elettrici atmosferici.

Cosa dicono davvero i numeri sulle proiezioni dei fulmini

Prima di tutto, vale la pena fare chiarezza sui dati disponibili, perché la letteratura scientifica presenta cifre che non sempre concordano. Secondo quanto riportato da Rinnovabili.it, solo negli Stati Uniti si contano oggi circa 30 milioni di fulmini all’anno. Le proiezioni per il 2100 parlano di circa 45 milioni annui, ovvero un incremento del 50% rispetto ai valori attuali. Una stima analoga è riportata da Focus.it, che cita ricercatori concordi nel prevedere un aumento del 50% entro fine secolo.

Esiste però anche una voce discordante: GlobalScience.it riporta ricerche che, sotto determinati scenari di temperatura, ipotizzano un calo medio globale dei fulmini del 15% nel corso del ventunesimo secolo. In pratica, la risposta dipende molto da quale scenario climatico si considera e da quale area geografica si analizza. I modelli non sono tutti uguali, e l’IA applicata alla climatologia serve proprio a ridurre questa incertezza.

Il punto fondamentale è che nessuna fonte verificata supporta la cifra del 140% di incremento a livello globale. I dati più solidi disponibili indicano un +50% per gli Stati Uniti, mentre a scala planetaria il quadro rimane più articolato e dipendente dai modelli utilizzati.

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Il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle previsioni climatiche

Lo studio pubblicato a gennaio 2026 dal team internazionale non riguarda esclusivamente i fulmini, ma ha implicazioni più ampie: i ricercatori hanno impiegato modelli di intelligenza artificiale per raffinare le stime sull’aumento delle temperature globali legate al riscaldamento antropogenico. Il risultato, riportato da Futura-Sciences, è che la Terra potrebbe dirigersi verso scenari climatici che nemmeno l’IPCC — il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici — aveva previsto nelle sue proiezioni ufficiali.

Questo è rilevante per i fulmini perché il meccanismo fisico è diretto: temperature più alte favoriscono la formazione di nubi temporalesche. Un’atmosfera più calda trattiene più energia, genera correnti ascensionali più potenti e crea le condizioni ideali per scariche elettriche più frequenti e intense. In altre parole, ogni grado in più di temperatura media si traduce, in molte aree del pianeta, in più fulmini.

L’Italia sotto pressione: fino a 100.000 fulmini al giorno

Per chi vive in Italia, il tema dell’aumento fulmini 2100 non è una questione astratta. Secondo i dati riportati da Metropolitano.it, il nostro Paese può arrivare a registrare fino a 100.000 fulmini al giorno nei periodi di maggiore attività temporalesca. Il Mediterraneo che si scalda alimenta un’atmosfera sempre più carica di energia, aumentando il rischio di scariche elettriche su tutta la Penisola.

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Non si tratta solo di statistiche meteorologiche. Il cambiamento climatico sta già moltiplicando i fulmini e le conseguenze che ne derivano: morti, feriti e incendi. Il legame tra fulmini e incendi boschivi è ormai documentato: più scariche significano più fuochi innescati in aree remote, dove i mezzi di intervento faticano ad arrivare in tempo. Questo ciclo — temperatura alta, più fulmini, più incendi, più CO₂, temperatura ancora più alta — è uno dei meccanismi di retroazione più preoccupanti del cambiamento climatico.

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Infrastrutture a rischio: cosa cambia nella pratica

Un aumento significativo della frequenza dei fulmini ha conseguenze concrete su tutto ciò che dipende da reti elettriche, telecomunicazioni e sistemi digitali. Le infrastrutture critiche — centrali energetiche, data center, torri di trasmissione, reti ferroviarie — sono progettate sulla base di standard storici di rischio. Se quei parametri cambiano, anche i criteri di protezione devono essere aggiornati.

Reti elettriche: i picchi di tensione causati da fulmini ravvicinati possono danneggiare trasformatori e interrompere la fornitura di energia a intere aree urbane.

i picchi di tensione causati da fulmini ravvicinati possono danneggiare trasformatori e interrompere la fornitura di energia a intere aree urbane. Telecomunicazioni: antenne, ripetitori e cavi in fibra ottica esposti sono vulnerabili alle scariche dirette e indirette.

antenne, ripetitori e cavi in fibra ottica esposti sono vulnerabili alle scariche dirette e indirette. Agricoltura e foreste: l’aumento degli incendi da fulmine minaccia colture, ecosistemi e comunità rurali.

l’aumento degli incendi da fulmine minaccia colture, ecosistemi e comunità rurali. Sicurezza personale: eventi meteorologici estremi più frequenti richiedono una maggiore cultura della prevenzione tra la popolazione.

In questo contesto, l’utilizzo dell’IA non serve solo a fare previsioni più accurate: serve a dare ai pianificatori urbani, alle compagnie assicurative e ai gestori di infrastrutture un quadro aggiornato su cui basare decisioni concrete.

Scenari divergenti: perché la scienza non dà ancora una risposta unica

Vale la pena spiegare perché le stime sull’aumento fulmini 2100 variano così tanto da fonte a fonte. I modelli climatici simulano scenari diversi: alcuni assumono un taglio drastico delle emissioni, altri proiettano un’accelerazione del riscaldamento. La risposta dei fulmini a questi scenari non è lineare e dipende da fattori locali come l’umidità, la copertura del suolo e la topografia.

Per gli Stati Uniti, le proiezioni più citate convergono su un +50% di fulmini annui. Per altre regioni del mondo, comprese alcune aree tropicali, i modelli mostrano dinamiche diverse. L’intelligenza artificiale applicata alla climatologia sta aiutando a ridurre questa dispersione, affinando le previsioni su scala regionale con una precisione che i modelli tradizionali faticano a raggiungere.

Quello che emerge con chiarezza, al di là delle singole cifre, è una tendenza: il clima che cambia non renderà i cieli più tranquilli. Prepararsi — a livello infrastrutturale, normativo e culturale — è già oggi una scelta necessaria, non un’opzione futura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.