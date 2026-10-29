Aumento in busta paga, il Fisco applica il 5%: chi può trovare più soldi nel cedolino

Il motivo è uno sconto fiscale sugli aumenti in busta paga legati a determinati rinnovi dei contratti nazionali: su quelle somme, se ci sono tutti i requisiti, si paga un’imposta sostitutiva del 5% al posto dell’Irpef ordinaria. Le condizioni, però, sono precise e sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

La misura riguarda i dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Nel conto, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, rientrano anche i redditi percepiti da più datori di lavoro nello stesso anno. Un dettaglio importante per chi, tra gennaio e dicembre, ha cambiato azienda, contratto o rapporto di lavoro.

La tassazione ridotta si applica agli incrementi retributivi pagati nel 2026 in base a rinnovi dei contratti collettivi nazionali firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Non basta, quindi, che lo stipendio aumenti. L’aumento deve arrivare da un rinnovo nazionale che rientra nelle regole fissate dalla norma. Solo in quel caso sulla quota ammessa scatta l’imposta sostitutiva del 5%.

Non tutti gli aumenti sono agevolati: le voci da controllare

Lo sconto fiscale non riguarda tutta la retribuzione mensile, ma solo la parte legata all’incremento contrattuale previsto dal rinnovo del Ccnl. Tradotto: se nel cedolino ci sono paga base, indennità, straordinari, premi o altre voci, non è detto che tutto finisca sotto l’imposta sostitutiva del 5%. La distinzione è tecnica, ma è proprio lì che bisogna guardare.

Un lavoratore verifica il cedolino e calcola l’impatto degli aumenti in busta paga e della tassazione agevolata nel 2026.

Un esempio chiarisce il meccanismo. Se un lavoratore ha diritto a 100 euro lordi di aumento contrattuale agevolato, l’imposta sostitutiva su quella somma è di 5 euro. Questo però non significa che in tasca arrivino automaticamente 95 euro netti in più. Restano le trattenute previdenziali e gli altri elementi che pesano sul cedolino. Il vantaggio effettivo cambia in base alla posizione personale, alle detrazioni e al reddito complessivo.

Restano esclusi gli aumenti decisi liberamente dall’azienda, se non sono collegati al rinnovo nazionale previsto dalla legge. Altro capitolo, ma separato, per le maggiorazioni legate a lavoro notturno, festivo, turni o giorni di riposo settimanale: per il 2026 è prevista una diversa imposta sostitutiva, pari al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, per i lavoratori privati con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.

Cedolino alla mano: dove cercare la quota tassata al 5%

Di norma è il datore di lavoro ad applicare l’aliquota ridotta, quando paga l’aumento e ha tutti i dati necessari. Nel cedolino la voce può comparire con nomi diversi, a seconda del programma usato per le paghe: “imposta sostitutiva”, “tassazione agevolata incrementi contrattuali” o diciture simili. Non sempre, però, è facile individuarla al primo sguardo. Spesso la quota agevolata viene indicata con formule piuttosto tecniche.

Il lavoratore può verificare se, nel mese in cui riceve l’aumento, compare una voce separata riferita agli incrementi contrattuali 2026 e alla tassazione al 5%. Se il rinnovo prevede aumenti in più tranche, conta l’importo effettivamente pagato nel corso del 2026, sempre nel rispetto delle condizioni richieste. L’Agenzia delle Entrate, nelle circolari di riferimento, ha affrontato anche i casi di aumenti con decorrenza economica precedente alla firma del contratto e quelli assorbiti da un superminimo.

C’è anche una possibilità da tenere presente: il dipendente può rinunciare all’agevolazione con una dichiarazione scritta e scegliere la tassazione ordinaria. Non è una scelta comune, ma è prevista. Può avere senso valutarla quando la propria situazione fiscale rende più conveniente il regime Irpef ordinario.

Se lo sconto non compare, cosa chiedere all’azienda

Se l’aumento in busta paga deriva da un rinnovo del contratto collettivo nazionale firmato tra il 2024 e il 2026, se il reddito da lavoro dipendente del 2025 non supera i 33.000 euro e nel cedolino non si vede alcuna traccia della tassazione al 5%, il primo passo è chiedere una verifica all’ufficio del personale o al consulente che prepara le paghe. Potrebbe mancare un’informazione, oppure la voce potrebbe essere stata indicata con un nome poco chiaro.

La domanda da fare è semplice: quale parte dell’aumento è stata considerata incremento contrattuale agevolabile e in base a quale rinnovo del Ccnl? Conviene anche comunicare eventuali rapporti di lavoro avuti nel 2025 con altri datori, perché il limite dei 33.000 euro si calcola sul totale dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno. Un passaggio pratico, ma decisivo.

Le regole sono state precisate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E e con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026. La misura, in ogni caso, resta limitata: vale sugli importi pagati nel 2026, non trasforma ogni aumento in uno sconto fiscale e richiede sempre tre verifiche di base: reddito 2025, origine dell’incremento e contratto collettivo che lo ha previsto.