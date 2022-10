Aumento delle truffe online: come prevenirle?

Il trend delle truffe online è in costante aumento, visti il giro d’affari sempre più ampio che coinvolge la rete. Gli hacker infatti, percependo l’opportunità di ottenere guadagni facili, si impegnano a trovare sempre nuovi metodi per poter perpetrare frodi.

Le frodi online, sia per rubare dati sensibili che per sottrarre denaro, sono ormai realizzate attraverso tecniche avanzate, talvolta difficili da individuare. Quando si parla del periodo in concomitanza con il Black Friday, le truffe sono ancora più frequenti e pericolose.

In un contesto del genere infatti, la frenesia degli acquisti, può spingere i consumatori a errori che possono costare davvero molto caro. Esistono dunque dei metodi per effettuare acquisti online sicuri? Come evitare le truffe online?

Il primo passo verso la sicurezza passa da alcune abitudini che ognuno dovrebbe mantenere per effettuare acquisti tramite la rete. Verificare la presenza del protocollo HTTPS sul sito coinvolto nella transazione, per esempio, è un buon punto di partenza.

Una volta appurato ciò, l’ adozione di una VPN può consentire maggiore sicurezza rispetto ai dati della carta di credito inseriti nei form dell’E-commerce.

Truffe acquisti online: consigli pratici per prevenirle

Un altro passo utile in ottica acquisti sicuri, può essere quello di dare uno sguardo al sito.

Vi sono errori grammaticali grossolani e in quantità industriale? Sono presenti dati verificabili, come e-mail o numero telefonico, dell’azienda? Dare uno sguardo all’indirizzo del sito Web può offrire altre indicazioni interessanti: se lo stesso ha un nome strano e/o senza senso, potrebbe trattarsi di una frode.

Un altro modo per limitare i rischi poi, è proteggere parole d’accesso e numeri di carte di credito. In tal senso, è buona prassi affidarsi a un password manager di alto livello come NordPass. Stiamo parlando di uno strumento avanzato, in grado di generare parole d’accesso complesse, di memorizzarle e proteggerle.

NordPass rappresenta il servizio al top del settore, permettendo di effettuare acquisti online pur mantenendo al sicuro i propri dati.

