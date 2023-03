Auricolari 5.0 con sound Stereo 3D a meno di una pizza? Possibile, su Amazon

Su Amazon in questo preciso momento ci sono un paio di auricolari wireless impermeabili IPX7 e con riduzione del rumore venduti a prezzo da bancarella dell’usato. Non ci credi? Allora segui questo link e poi vai subito alla cassa prima che si esauriscano, portandole subito a casa con soli 10€ invece che al costo di 40 euro.

Auricolari potenti e dal suono pulito

Questi auricolari sono davvero ben costruiti: solidi ma allo stesso tempo morbidi, sono perfetti da indossare anche per lungo tempo. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Godono inoltre di doppia tecnologia di riduzione del rumore per migliorare la velocità di trasmissione, garantire una distanza di 15 metri, bassi stereo ad alta definizione e alti cristallini.

Non correrai il rischio di perderti qualche parola durante una chiamata importante o mentre ascolti la tua canzone preferita. Tra l’altro sono dotate di microfono integrato e tecnologia сVc 6.0 per le chiamate. Questo è importante per farsi comprendere bene anche dagli assistenti vocali: il dispositivo supporta infatti pienamente tutti quelli più famosi sul mercato, come Alexa, Siri e Assistente Google. Le cuffiette con microfono ti consentono di rispondere direttamente alle chiamate.

Infine da non dimenticare l’ottima batteria che le rende perfette per diverse attività oltre che per uso casalingo come con TV, PC e telefono, quindi per lo sport o il lavoro. Approfitta quindi subito dell’occasione per fare tue queste ottime cuffiette wireless a soli 10€. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Amazon.

