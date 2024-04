Auricolari Amazon Echo Buds: perfetti per chi ama Alexa!

Alexa, mi leggi le ultime notizie? Se hai sempre sognato di dirlo attraverso un paio di auricolari, devi per forza approfittare della promo di oggi! Gli auricolari Amazon Echo Buds di seconda generazione oggi sono in super sconto! Costano infatti solo 69,99€ grazie alla promo Amazon che li sconta del 50%! Un prezzo davvero incredibile per un prodotto di grande qualità! Offerta da non lasciarsi scappare!

Se pensi che Alexa sia la migliore, devi acquistare gli auricolari Echo Buds!

Amazon produce una serie di accessori a marchio Echo. Si tratta di prodotti che, se inseriti nella propria quotidianità permettono di accedere ovunque ad Alexa. L’assistente virtuale di Amazon è per molti davvero utilissimo: permette di accedere ad una serie di informazioni che i competitor non sono in grado di riportare.

Arrivati alla seconda generazione, gli Echo Buds sono auricolari in-ear di ottima qualità con cancellazione attiva del rumore e molte altre funzionalità interessanti visto il mercato di riferimento.

Se utilizzati insieme all’app Alexa, permettono di accedere al mondo di Amazon in modo facilissimo. C’è chi invece preferisce utilizzarle con l’assistente vocale preinstallato sul proprio smartphone: Siri o Google Assistant che sia. Possono inoltre essere utilizzati per parlare attraverso gli Echo casalinghi attraverso la rete chiamate di Amazon: insomma, si integrano in modo perfetto con l’ecosistema creato da Amazon.

Il bello è che il case degli auricolari, oltre a garantire 15 ore di riproduzione musicale, è ricaricabile non solo via USB-C, ma anche in modo totalmente wireless con le basette Qi apposite.

Acquista subito le Amazon Echo Buds di seconda generazione e risparmia il 50% sul prezzo di listino! Oggi infatti costano solo 69,99€! Prodotto dalle caratteristiche tecniche top a prezzo interessantissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.