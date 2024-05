Auricolari aperti wireless, comodi, di qualità e con un sontuoso MENO 56 PER CENTO di sconto!

Amazon ci propone decine di auricolari wireless, dagli sconti e dalle caratteristiche e dalle funzionalità avanzate più disparate. Pochi però abbandonano la forma “in ear” per una forma aperta, che si appoggia alle orecchie e che quindi ha il doppio vantaggio di non affaticare il condotto uditivo, mantenendo nel contempo una presa salda, perfetta per chi li utilizzerà facendo sport. Proprio come questi auricolari in super sconto Amazon: MENO 56%, col prezzo di listino che crolla da 90 euro a 40 euro! Occasione unica da non perdere!

Come suonano!

Come scritto in apertura gli auricolari aperti a conduzione ossea fojep B1 adottano un design completamente aperto che si adatta delicatamente e saldamente sopra le orecchie, senza quindi quella sensazione di peso e “orecchie tappate” tipica degli auricolari in ear.

Gli auricolari aperti hanno una dotazione tecnologica di tutto rispetto: driver enormi da 16.2 mm che restituiscono un suono nitido e cristallino, con bassi potenti e profondi, alti e medi presenti e ben riconoscibili. Più in generale questi auricolari aperti restituiscono un suono decisamente piacevole e arioso.

Le cuffie a conduzione ossea auricolare aperte sono dotate della di Bluetooth 5.3, questo significa che la connessione è ben stabile, con una distanza maggiore di accoppiamento e più resistente alle interferenza di altri dispositivi vicini.

Gli auricolari aperti sono anche resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore, grazie alla certificazione IPX5 e soprattutto hanno una batteria dalla durata elevata: fino a 8 ore di riproduzione con una carica, mentre la custodia di ricarica estende la possibilità di utilizzo sino a 50 ore!

Perfetti per lo sport, comodi e leggeri questi auricolari aperti sono la scelta giusta per tutti coloro che vogliono qualità senza spendere una fortuna. Lo erano anche a prezzo pieno, ma oggi con il maxi sconto Amazon MENO 56% lo sono ancor di più! Il prezzo di listino crolla da 90 euro a 40 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.