Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning a meno di 20 euro su Amazon

Ritornano in promo su Amazon gli auricolari EarPods con connettore Lightning di Apple ad un prezzo più che onesto: solo 15,00€ in questo momento.

Gli EarPods sono di plastica dura, ma la qualità costruttiva è solida e fanno un ottimo lavoro di insonorizzazione. Hanno una vestibilità molto più naturale e non provocano disagi all’orecchio anche dopo tante ore di ascolto.

Migliorato anche il suono rispetto alla precedente versione con connettore Aux da 3,5 mm, è presente un dongle sul cavo destro che ti permette di controllare il volume, la riproduzione/pausa e la risposta alle chiamate, ci sono 11 funzioni in tutto. Apple afferma che gli EarPod funzioneranno con qualsiasi generazione di iPad, iPhone 3GS e versioni successive, iPod classic (versioni da 120 GB e 160 GB, iPod nano di quarta generazione e versioni successive e iPod shuffle di terza generazione e versioni successive).

Anche Siri non è stato dimenticato: basta tenere premuto il pulsante centrale per attivare l’assistente vocale. Acquistali ora in sconto del 21% su Amazon, e diventa cliente Prime per risparmiare anche sulla spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.