Auricolari Bluetooth 5.2, impermeabili e con microfoni HD: solo 24€

Niente sei niente ma, se da tempo stavi cercando un paio di auricolari Bluetooth che ti potessero stupire queste che ho scovato su Amazon sono proprio quelle che fanno al caso tuo. Si tratta di un modello completo di tutto, dotato di tecnologie di ultima generazione e che costa veramente poco.

Il prezzo intero è già riduttivo, ma attraverso il ribasso del 17% puoi spuntare un vero e proprio affare quindi collegati immediatamente e non aspettare un secondo in più, completi l’acquisto con soli €24,99 e rimani soddisfatto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Auricolari Bluetooth che ti sorprendono fin dal primo utilizzo, Scopri il motivo

questi auricolari Bluetooth, come vedi, sono dotati di tutte le migliori tecnologie in commercio. In modo particolare, hai a disposizione la tecnologia 5.2 che ti assicura delle connessioni stabile bassa latenza per non incontrare mai problemi e soprattutto per non avere mai intoppi di sincronizzazione.

Disponibili in colorazione nera, appartengono alla tipologia in ear dal momento che sono dotati di comodissime punte in silicone. Oltre ad essere leggeri, sono stabili e sono anche impermeabili quindi puoi adoperarli persino mentre pratichi sport senza aver paura di rovinarli.

I bassi sono immersivi, l’audio è spettacolare e non mancano all’appello dei microfoni in risoluzione HD per poter intrattenere tutte le telefonate che vuoi o registrare note vocali senza alcun compromesso.

Conta che sono completamente compatibili sia con smartphone Android che iOS, in più non manca all’appello una batteria straordinaria con 48 ore di riproduzione in totale. Caratteristica veramente comoda è data dalla presenza del display LED sul case di ricarica grazie al quale sai per filo e per segno, a quanto ammonta la carica nella custodia così come in ognuno dei due auricolari.

Insomma, come vedi sono un vero e proprio affare. Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente i tuoi auricolari Bluetooth a soli €24,99 su Amazon.

