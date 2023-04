Auricolari Bluetooth ad un prezzo stracciato ancora per poche ore

Zatoku è un nuovo produttore che sta scalando le classifiche dei marchi più consigliati e desiderati su Amazon e che non teme di mettersi alla pari dei più blasonati produttori cinesi, americani o coreani. Questa incredibile offerta ci permette di portarci a casa, ad un prezzo davvero ridicolo, grazie ad un TAGLIO CLAMOROSO del -73%, gli auricolari Bluetooth in ear J53, praticamente “regalati” a solo 21,99 euro.

Belli e comodi

Gli auricolari Bluetooth Zatoku J53 sono dotati di caratteristiche tecnologiche di tutto rispetto. Salta subito all’occhio il protocollo Bluetooth 5.3.

Di fatto questi auricolari, oltre ad essere più sicuri con chiavi crittografiche più complesse, sono graziati da una connessione tra dispositivi più stabile, una latenza abbassata drasticamente, col plus di essere meno energivori durante la trasmissione dei dati. Inoltre, cosa da non sottovalutare il raggio di azione è di circa quindici metri, dandoci quindi la possibilità di allontanarci maggiormente dal telefono, o dal PC.

Da un punto di vista delle prestazioni secche gli auricolari Bluetooth Zatoku J53 offrono circa sei, otto ore di riproduzione con una sola carica e fino a quaranta ore di riproduzione sfruttando al massimo la custodia. La quale è anche dotata di un piccolo ma funzionale display Led che ci informa sia della carica degli auricolari sia della carica residuale della custodia stessa. Comodo vero?

Gli auricolari Bluetooth Zatoku J53 sono poi dotati di controlli touch totali che ci permettono non solo di controllare la musica, passare al brano successivo o alzare il volume, ma anche rispondere al telefono o richiamare l’assistente vocale con una semplice pressione delle dita. Il telefono in tal senso può tranquillamente essere dimenticato in tasca.

Da ultimo non possiamo non citare la certificazione IP7, grazie alla quale gli auricolari Bluetooth Zatoku J53 sono protetti da schizzi e brevi tuffi in acque profonde non più di un metro. Nel caso cadessero nel lavandino mentre vi state lavando i denti siete sicuri che non succederà nulla.

Gli auricolari Bluetooth Zatoku J53 rappresentano quindi un acquisto assolutamente consigliato: comodi (solo tre grammi per auricolare!) pratici e dotati di grandi qualità tecniche, perfetti sia per lavoro che per vedere un film o ascoltare musica. Lo sconto del 73% li rendono INSTABUY, correte su Amazon a comprarli!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.