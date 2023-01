Auricolari Bluetooth by JVC: tra i migliori sul mercato (-16%)

Se stai cercando degli auricolari Bluetooth true wireless che siano comodi da indossare e che offrano un suono di qualità, allora i JVC sono quelli che fanno per te.

Comodi, leggeri e completi ti tutto, in questo momento puoi trovarli in offerta su Amazon, quindi approfittane per acquistarli a un prezzo scontato. Grazie al ribasso del 16% te li porti a casa con appena 79€, cosa stai aspettando?

Ricorda che le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Auricolari Bluetooth: con JVC non ne sbagli una

I JVC sono auricolari wireless, il che significa che non hanno alcun filo che li collega tra di loro o al dispositivo che utilizzi per ascoltare la musica. Questo li rende estremamente comodi da indossare, in quanto non avrai fastidiosi fili che si aggrovigliano intorno alle braccia o alle orecchie. Utilizzarli in casa o per la città sarà una passeggiata e, finalmente, un sogno che diventa realtà.

La qualità del suono è eccellente e ti garantirà di ascoltare ogni dettaglio della tua musica preferita. Inoltre non mancano all’appello i microfoni per poter parlare per ore e ore in chiamata senza mai incontrare problemi.

La batteria dura fino a 6 ore di riproduzione con una sola carica e la custodia di ricarica inclusa ti permetterà di ricaricare gli auricolari fino a tre volte prima di doverla ricaricare a sua volta. In questo modo potrai averla sempre a portata di tasca per una scorta di energia.

In sintesi, questi auricolari Bluetooth firmati JVC sono una scelta che puoi fare ad occhi chiusi: la qualità è certa. Non te li perdere in promozione su Amazon ma anzi, acquistali a soli 79€ grazie al ribasso in corso.

