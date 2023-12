Auricolari Bluetooth impermeabili a soli 17 euro: l'occasione del giorno

mcdodo ANC & ENC sono auricolari con Bluetooth 5.3, HiFi Stereo, Wireless in Ear, Display LED sulla custodia-caricatore che indica lo stato della batteria, impermeabili, con cavo USB-C, Ultra Leggeri. Grazie al coupon applicabile con una semplice spunta, li paghi la metà, quindi solo 17,99 euro! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Auricolari mcdodo ANC & ENC: le caratteristiche

Le cuffie McDodo Bluetooth utilizzano una combinazione di soppressione del rumore attivo e riduzione del rumore ambientale. La funzione ANC può monitorare e analizzare il rumore ambientale in tempo reale al fine di neutralizzarli con onde sonore opposte. Nel frattempo, ENC filtra efficacemente il rumore ambientale per offrirti un’esperienza musicale incomparabile e chiare telefonate. Sono dotati di un driver dinamico da 13 millimetri. Il che significa che puoi elaborare meglio bassi più profondi e ottenere alti chiari e vivaci. Il grande driver aiuta a creare un’esperienza sonora ricca e sfumata e assicurarsi di poter sperimentare un’eccellente qualità del suono nella musica e nelle conversazioni.

Rispetto alle versioni precedenti, con il Bluetooth 5.3 offrono una velocità di trasmissione dei dati più rapida, il che significa che è possibile trasmettere più rapidamente i dati audio, video e altri dati. E Bluetooth 5.3 conduce nuove tecnologie come a lungo raggio e ad alto throughput per migliorare la copertura del segnale e la stabilità. La cuffia wireless ha un display digitale a LED che mostra intuitivamente lo stato di batteria corrente dell’auricolare e del vano batteria. Questo display digitale è chiaro e facile da leggere. La scatola utilizza un design innovativo con un’apertura di 2 sezioni per prevenire efficacemente la chiusura involontaria durante il funzionamento.Usa anche il principio del design ergonomico, combinato con un gran numero di dati della forma della testa per garantire un adattamento e un comfort ottimale. La scatola della batteria da 400 mAh assicura che non devi caricarlo spesso.

