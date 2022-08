Auricolari Bluetooth JBL Reflect Mini NC in sconto del 30% su Amazon

Compatibili con tutti gli aspetti del tuo stile di vita, le cuffie True Wireless In-Ear Sportive Reflect Mini NC con cancellazione del rumore di JBL sono impermeabili, resistenti al sudore e sono dotate di tre paia di stabilizzatori auricolari per tenerle al sicuro durante l’esercizio fisico intenso. Le trovi su Amazon a soli 103,89€ invece di 149,00€.

Puoi effettuare chiamate in vivavoce stereo e interagire con Google Assistant o Amazon Alexa quando accoppiato con il tuo smartphone o altro dispositivo compatibile con Bluetooth. Sia che tu stia ascoltando una playlist in palestra o l’ultimo podcast al lavoro, Reflect Mini ti aiuta a concentrarti con la cancellazione attiva del rumore.

Questa tecnologia assorbe i suoni ambientali che distraggono e li filtra. Se hai bisogno di ascoltare l’ambiente circostante, lascia gli auricolari e attiva la funzione Smart Ambient per far rientrare il suono. Gli auricolari Reflect Mini NC possono funzionare per un massimo di 7 ore con una carica completa e ottenere un ulteriori 14 ore di autonomia tramite la custodia di ricarica inclusa.

Con Dual Connect + Sync e la tecnologia Google Fast Pair, puoi iniziare a utilizzare gli auricolari Reflect Mini NC non appena li metti nelle orecchie. Si accoppieranno automaticamente con il tuo dispositivo non appena apri la custodia di ricarica. Google Fast Pair ti consente anche di connetterti a dispositivi aggiuntivi con un semplice tocco. La tecnologia Dual Connect + Sync ti dà anche la possibilità di utilizzare un solo auricolare, lasciando l’altro nella custodia.

Questa funzione offre numerosi vantaggi, come l’estensione della durata complessiva della batteria, la piena consapevolezza del proprio ambiente e la possibilità di rispondere più rapidamente alle chiamate in arrivo. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

